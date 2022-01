De medicijnen zorgen, als het goed is, ook voor minder druk op de zorg.

Minder lang aan de beademing

Experts van de organisatie schrijven in het medische tijdschrift British medical journal dat de eerste behandeling een combinatie is van corticosteroïden en het middel baricitinib, dat bij reumatoïde artritis wordt voorgeschreven. Deze combinatie helpt de overlevingskans van ernstige zieke mensen verbeteren. Bovendien hebben patiënten minder lang beademing nodig, waardoor de druk op de intensive cares wordt verlicht.

Onderliggende aandoeningen

Ook voor mensen die niet ernstig ziek zijn, maar wel een hoog risico lopen om in het ziekenhuis te belanden, zoals ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, is er een nieuwe behandeling. Zij zijn volgens de WHO gebaat bij een behandeling met het medicijn sotrovimab, dat afkomstig is van de farmaceut GlaxoSmithKline. In december keurde het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dit middel ook al goed.

Werking van het medicijn

Sotrovimab is een antilichaam dat zich hecht aan het spike-eiwit van het coronavirus. Wanneer dat gebeurt, is de kans kleiner dat het virus de lichaamscellen binnendringt. Het medicijn vermindert daarmee de ernst van de ziekte. Uit onderzoeksresultaten blijkt dat behandeling met dit medicijn de kans op ziekenhuisopnames en overlijden bij patiënten met onderliggende aandoeningen verkleint.

Of beide behandelingen effectief zijn bij de omikronvariant van het coronavirus, is volgens de WHO nog onzeker.

Bron: College ter beoordeling van geneesmiddelen