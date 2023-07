Goed om te weten: zó kun je oververhitting herkennen

Wat is oververhitting?

Als je je met heel warm weer hard inspant, bijvoorbeeld door te gaan hardlopen, dan kan het gebeuren dat je lichaam de overtollige warmte via straling en zweten niet goed kwijt kan. Je kunt dan licht in je hoofd worden, wat een teken is dat je direct uit de hitte moet. Als je dit niet doet, kun je namelijk oververhit raken.

Wat zijn de symptomen van oververhitting?

Twijfel jij of je last hebt van oververhitting? Je kunt het aan de volgende klachten herkennen:

Je hebt last van hoofdpijn

Je hebt een heel vermoeid gevoel

Je voelt je duizelig en hebt het gevoel dat je gaat flauwvallen

Je heb last van concentratieverlies

Je hebt kramp in je been- en armspieren

Je gaat overtollig zweten en later krijg je juist last van afnemende transpiratie (hierdoor ontstaat uiteindelijk hittestuwing, een hitteberoerte

Je krijgt een droge mond en hebt een rood bezwete huid

Wat te doen bij oververhitting?

Bij oververhitting is met name één ding belangrijk, namelijk dat je zo snel mogelijk uit de zon gaat. Probeer een koele plek op te zoeken in de schaduw. Probeer jezelf af te koelen met een ventilator en houd je huid nat. Plaats ijszakken tegen je lichaam, met name in je oksels en liezen. Belangrijk: neem geen eten of drinken als je je heel suf voelt.

Bron: EHBO, Triathlon365