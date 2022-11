Goed voor je weerstand: déze vitamines haal je uit déze voeding

Beginnen we in het najaar te snotteren, dan zijn we al snel geneigd om er een potje met vitamines bij te pakken. Logisch, want: makkelijk. Maar het kan ook duur uitpakken, aangezien je wat je nodig hebt ook gewoon uit voeding kunt halen – voeding die je toch al in huis moet halen, omdat je voortbestaan er nu eenmaal van afhankelijk is. Bovendien is het allemaal echt zo ingewikkeld niet, mits je je even in de materie verdiept. Goed nieuws, dat hebben wij al voor je gedaan.

Vitamine A t/m E

Vroeger – toen seks nog vies was, en de lucht schoon – betekende die ‘R’ in de maand onder andere dat er minder groente en fruit beschikbaar was. Het gevolg was een gebrek aan vitamine C, ook wel de ‘weerstandsvitamine’ genoemd. Zodra de zomer op zijn einde is gekomen, zien we vanzelfsprekend ook de zon een stuk minder hard en vaak schijnen. Dat levert dan weer een mogelijk tekort aan vitamine D op. Zaak dus, om te zorgen dat je van beide alsnog voldoende binnenkrijgt. Vitamine C vind je veelvuldig in fruit, zoals guave, bosbessen, kiwi’s, aardbeien en sinaasappels. Wat dacht je van een ontbijtsmoothie met yoghurt en honing? Vette vis, vlees en eieren zijn een goede bron van vitamine D. Een omeletje in de middag of stuk zalm bij het avondeten zijn prima manieren om er meer van binnen te krijgen.

Naast C en D zijn ook de vitamines A, B en E belangrijk voor een goede weerstand. Die eerste twee vind je voornamelijk in dierlijke producten als vlees, vis, eieren en zuivel. Ben je niet vies van een beetje orgaanvlees? Vraag je slager om kippenlevertjes door je rundergehakt te mengen. Zo krijg je extra vitamine A, waarvan lever en uitstekende bron is, binnen. Je gehakt wordt bovendien lekker romig. Tip: begin met een verhouding van 1:4 (lever:gehakt), zodat je voorzichtig aan de smaak kunt wennen. Een tekort aan vitamine E komt nauwelijks voor, maar ter informatie: je vindt het in verschillende soorten granen, noten, zaden, groente en fruit. Een handje pinda’s van 25 gram bevat al zo’n 2,8 milligram vitamine E. Een volwassen vrouw van achttien jaar of ouder zou per dag 11 milligram moeten binnenkrijgen.

Mineralen

Niet alleen vitamines zijn belangrijk om kwaadwillende bacteriën en virussen buiten de deur te houden, ook mineralen vormen daarin een fijne bondgenoot. Te weten: ijzer, koper, zink en selenium. Wat alle mineralen met elkaar gemeen hebben, is dat ze in (orgaan)vlees aanwezig zijn. Op ijzer na vind je ze ook in vis. Koper en selenium zitten daarnaast in granen en (para)noten. Melkproducten zijn een goede bron van zink. Nog een laatste tip: eet ijzer altijd in combinatie met vitamine C, dan wordt het beter opgenomen.

Vitamine C helpt tegen vermoeidheid, draagt bij aan het behoud van een gezonde huid en versterkt je weerstand. Belangrijk om er genoeg van binnen te krijgen, dus. Dokter Rutger vertelt hoeveel groente en fruit je moet eten om voldoende vitamine C binnen te krijgen.

Bron: Voedingscentrum