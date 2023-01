Griep buiten de deur houden? Poets déze dingen dan extra goed

Desinfecteren

Het codewoord hierbij is desinfecteren. Door oppervlakken in huis te desinfecteren, voorkom je dat virussen en bacteriën in bepaalde ruimtes blijven hangen.

Bleekmiddel

Het is goed om je te beseffen: met een natte doek alleen kom je er vaak niet. Om oppervlakken écht goed te desinfecteren kun je bijvoorbeeld een half kopje bleekmiddel mengen met water. Zorg ervoor dat het mengsel minstens vier minuten in contact is het met oppervlak, dus maak de boel goed nat.

Belangrijkste ruimtes

De belangrijkste ruimtes om in dit geval extra aandacht te geven? De slaapkamer en de badkamer. Neem in de badkamer het toilet en de wasbak goed onderhanden.

Oppervlakken die overgeslagen worden

Let in de slaapkamer en de andere ruimtes in het huis goed op de oppervlakken die vaak overgeslagen worden. Denk aan tafelbladen, werkbladen en toetsenborden: alles waar je vaak aan zit, maar waar het doekje net iets vaker mag komen.

Van lichtknoppen tot afstandsbedieningen

In die laatste categorie vallen ook zaken zoals lichtknoppen, deurklinken, afstandsbedieningen, kranen en het speelgoed van kinderen. Deze items raak je vaak aan, waardoor er makkelijk bacteriën en ziektekiemen op blijven zitten.

Dr. Rutger geeft tips hoe je sneller van je griep kunt afkomen.

Bron: AD