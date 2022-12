Griep, verkoudheid of covid? Wat is het verschil?

Koorts of verhoging, een droge hoest en vermoeidheid. De klachten van een griep, verkoudheid en covid lijken maar al te vaak op elkaar. Zó onderscheidt jij de vervelende drie van elkaar.

Covid? Test het en je weet het

Heb je milde verkoudheidsklachten, zoals hoesten, niezen, een loopneus en lichte verhoging? Of ruik en proef je opeens niets meer? Dan is er een simpele manier om erachter te komen of je aan covid lijdt: testen. Blijf thuis totdat de uitslag bekend is. COVID-19 kan leiden tot complicaties waaronder trombose, bloedvergiftiging, acute respiratoire stresssyndroom, benauwdheid en longontsteking.

Spierpijn komt bij COVID-19 minder vaak voor.

Voor COVID-19 bestaat nog geen medicijn. Wel zijn er medicijnen (corticosteroïden en een antiviraal middel) die de kans op overlijden verminderen bij mensen die met ernstige klachten in het ziekenhuis belanden. Ook zijn er sinds begin 2021 vaccins beschikbaar.

Verkoudheid

Een verkoudheid verspreidt zich via speeksel. Je raakt besmet door druppels in de lucht die iemand uitademt, hoest of niest. Ook kan een verkoudheidsvirus worden overgedragen via je handen. De klachten variëren van een verstopte neus tot juist een loopneus, keelpijn, hoesten, niezen en heesheid. De slijmvliezen in je neus, bijholten en keel raken ontstoken.

Meestal heb je bij een verkoudheid geen hoge koorts (maximaal 38,5 graden), behalve bij kinderen. Een verkoudheid is binnen een week tot tien dagen over. Als het langer duurt, heb je ófwel een andere aandoening (zoals een keelholteontsteking of allergie), ófwel je hebt een nieuw verkoudheidsvirus te pakken.

Griep

Een groot verschil met de symptomen die bij griep horen, is dat griep meestal plotseling en heftig bent. Je krijgt last van dezelfde verschijnselen als bij verkoudheid en hebt daarnaast bijna altijd koorts en spierpijn.

Naast koorts en spierpijn zijn er nog een aantal andere symptomen waaraan je kunt herkennen dat je griep hebt. Dit zijn vermoeidheid, misselijkheid, verminderde eetlust en pijnlijke gewrichten. De meest voorkomende complicaties van griep zijn bronchitis en longontsteking. In zeldzame gevallen kan deze longontsteking gepaard gaan met een schimmelinflectie met mogelijk ernstige gevolgen.

Voorkomen is beter dan genezen

Griep en verkoudheid kun je niet behandelen met medicijnen. En of je nu verkouden bent, griep of covid hebt: je kunt al besmettelijk zijn voordat je klachten krijgt. Daarom kun je op drukke plekken (zoals in het ov) een mondkapje dragen. Houd je ook altijd aan de algemene hygiëneregels, zoals hoesten en niezen in je elleboog. Houd afstand van kwetsbare mensen of wees in de periode voordat je ze ziet extra voorzichtig.

Bron: Pfizer.nl