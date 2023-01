Griepgolf neemt af, schurft neemt toe - dít moet je ervan weten

Dat blijkt uit onderzoek van Nivel.

Griepgolf

De afgelopen weken greep het griepvirus flink om zich heen. Bijna iedereen was massaal op zoek naar manieren om griep buiten de deur te houden en menig zelfhulpmiddeltje en medicijn werd uit de kast getrokken. Hoewel de epidemie officieel pas over is als het aantal mensen met griepachtige klachten twee weken lang onder een een bepaalde grens blijft, lijkt de grootste golf achter de rug. Naast het griepvirus kregen veel mensen de afgelopen tijd ook te maken met andere virussen, zoals het RS-virus, het rhinovirus en covid.

Schurft: jeuk, jeuk en nog eens jeuk

Minder leuk nieuws is dat het aantal meldingen van schurft in jaren niet zo hoog is geweest. Alles over deze besmettelijke huidaandoening lees je in dit uitgebreide artikel. Per 100.000 inwoners krijgen wekelijks zo’n vijftien tot twintig mensen de diagnose. De voorgaande jaren schommelde dit aantal tussen de tien en vijftien inwoners. Vooral in studentenhuizen is het raak.

Geen pretje

Schurft heet officieel scabiës en wordt veroorzaakt door de schurftmijt, een piepklein beestje dat we niet met het blote oog kunnen zien. De schurftmijt graaft tunnels onder de huid en veroorzaakt zo irritaties. De meest voorkomende klacht is jeuk, soms in combinatie met blaasjes en rode bultjes op de huid. Het komt vaak voor op de vingers, polsen en voeten.

