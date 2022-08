Weinig mensen die met deze hittegolf de hele dag in de zon zitten, maar toch is het soms te lang. Voor je het weet ben je verbrand, uitgedroogd, of nog erger. Kun je wel een hulpmiddel gebruiken? Wie een Iphone in bezit heeft, heeft geluk.

Weerapp

Sinds de komst van iOS 15 in september vorig jaar, heeft de weerapp van Apple namelijk een handige functie waarvan nog maar weinig mensen het bestaan kennen. Klik je even door op de pagina waar de temperatuur staat, dan kun je precies zien hoe fel de UV-straling van dat moment is. Op een schaal van 1 tot 10 wordt aangegeven hoe schadelijk de stralen zijn. Zeggen die cijfertjes je niet zoveel? No worries, want je telefoon vertelt ook wanneer het tijd is om je extra goed in te smeren, en wanneer het moment is aangebroken dat je de zonnebrandcrème weer kunt opbergen.

Adviezen

Zoals dat altijd geldt met technische snufjes, blijft logisch nadenken verstandig. Wie zeer snel verbrandt moet zich misschien nog vaker insmeren dan de iPhone zegt, maar het is een fijne richtlijn om je aan te houden. Vooral wanneer je insmeren steevast lijkt te vergeten, is het regelmatig checken van de app geen verkeerde gewoonte. Zou er bij de volgende update ook een optie met meldingen komen? Looking at you, Apple.

Bron: MetroNieuws