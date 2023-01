Harvard-onderzoek wijst uit: ouderdomsverschijnselen in de toekomst terug te draaien

Wetenschappers van Harvard University ontdekten na een studie van ruim 13 jaar dat kunstmatige verjonging in de toekomst mogelijk is. Mensen met ouderdomsverschijnselen en -ziekten zoals dementie, kunnen dan door de wetenschap jonger gemaakt worden. “Veroudering blijkt een proces dat je kunt omkeren”, aldus onderzoeker David Sinclair tegen CNN. “Het maakt niet uit of het lichaam 50 of 75 jaar oud is, gezond of ziek.”

Ouderdom terugdraaien

Het experiment vond plaats op muizen, waarbij het DNA van de beestjes als het ware werd hergeprogrammeerd. Blinde muizen konden hierdoor plotseling weer zien en oude beestjes ontwikkelden nieuwe hersencellen en bouwden nieuw spierweefsel op. Volgens Sinclair leveren deze resultaten een compleet nieuwe kijk op ouderdom op. Waar eerst werd gedacht dat ouder worden verband hield met genetische mutaties die ons celweefsel aantasten, blijkt uit zijn onderzoek dat het gaat om het vermogen van lichaamscellen om oorspronkelijk DNA af te lezen.

Activeren DNA

En dat is best een ingewikkeld verhaal, maar Metronieuws weet het versimpeld uit te leggen: “Volgens hem maakt iedereen een reservekopie aan van zijn of haar DNA. Die kopie raken we steeds meer kwijt. Niet omdat die kopie daadwerkelijk is verdwenen, maar omdat onze cellen steeds meer de instructies missen om die kopie op te rakelen en af te lezen. Daardoor worden we oud en krijgen we – om maar een voorbeeld te noemen – grijze haren.” Uit Sinclairs onderzoek op de muizen blijkt dat we die DNA-kopie kunnen activeren, met als resultaat die verjonging en het terugdraaien van ouderdomsverschijnselen. Hij leerde de cellen hoe ze bij het oorspronkelijke DNA moesten komen om zo hun jeugdigheid terug te vinden.

Levensstijl van invloed

Hoewel die cellen dus achteraf opnieuw geactiveerd kunnen worden, heeft levensstijl alsnog een grote invloed. Wie rookt, ongezond eet of te weinig slaapt, brengt haar eigen cellen in de war. In plaats van controleren, moeten die cellen nu herstellen. Hierdoor wordt het voor de cellen moeilijker om het oorspronkelijke DNA te lezen en treden ouderdomsverschijnselen sneller op. En daar komt de reservekopie die Sinclair ontdekte bij de muizen om de hoek kijken. Dat ons DNA een reservekopie heeft, is duidelijk, er moet alleen nog ontdekt worden hoe we deze kunnen resetten. “Als ik nu een ouder persoon zie, zie ik ze niet als oud, maar beschouw ik ze als iemand wiens systeem opnieuw moet worden opgestart. Het is niet meer de vraag of verjonging mogelijk is, maar wanneer,” zo sluit de wetenschapper zijn interview aan CNN af.

Bron: CNN, Metronieuws