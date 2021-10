Hatsjoe! Dít is waarom iedereen nu ineens verkouden is

Het lijkt wel alsof er een snotgolf gaande is. Verkouden zijn kan erg vervelend zijn in deze coronatijd. Hoe weet je nu of het iets met het coronavirus te maken heeft?

Het sociale leven

Of er ineens echt veel meer mensen verkouden zijn, durft Immunoloog Ger Rijkers van het St. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg niet te zeggen. Maar het is niet gek dat het wel zo lijkt. “Vorig jaar hebben we een langdurige lockdown gehad en werkten veel mensen thuis. Het advies was dan ook om thuis te blijven bij tekenen van verkoudheid, zoals hoesten of niezen”, legt hij uit aan Linda. Doordat we nu wat meer mogen en we ons sociale leven weer oppakken, hoor en zie je meer mensen die verkouden zijn.

Meer mensen verkouden

Natuurlijk zullen er wel wat meer mensen verkouden zijn dan vorig jaar, aangezien we tijdens de coronapandemie goed afstand hielden, vaak onze handen wasten en elkaar niet zomaar aanraakten. Nu we deze regels minder in acht nemen, komen andere virussen weer terug en stijgt deze virusverspreiding. Ja, ook die van een kleine verkoudheid. Maar je let er ook gewoon meer op in verband met het coronavirus. We zijn alerter geworden en wanneer je in het openbaar niest, kijken mensen je al snel aan.

Misschien wat intenser

Mocht je verkouden zijn, dan kan dit virus dit jaar wat ‘intenser’ terugkomen volgens professor Joost van Neerven van Wageningen Universiteit. Daar heeft hij een verklaring voor. “Ik kan dit niet wetenschappelijk onderbouwen, maar onze afweersystemen zijn de laatste maanden minder met deze virussen in contact gekomen. Dan zou ons ‘afweergeheugen’ wat minder efficiënt kunnen zijn, je lichaam is een beetje vergeten hoe het moet reageren. Dan zou je dus zieker of erg verkouden kunnen worden,” vertelt de professor tegen het AD.

Niet iedere snotneus is corona

Kortom: er is geen dramatische stijging van het aantal mensen met verkoudheidsklachten. En de stijging die we zien, is eigenlijk best normaal voor deze tijd van het jaar. Ben je bang dat het corona is? Doe dan even een zelftest of laat je testen bij de GGD. Maar wees niet al te bang, want niet iedere snotneus is corona. Verkoudheidsvirussen horen nu simpelweg bij deze tijd van het jaar.

Bron: AD, Linda.