Heb ik corona of griep? Nieuwe test moet in de toekomst uitsluitsel geven

Volgens viroloog Marion Koopmans, werkzaam bij het Erasmus MC, wordt die mogelijkheid nu getest.

Griep- of corona-test

‘Hoop dat deze test snel in Nederland beschikbaar komt...’ schrijft huisarts Rossen op Twitter bij een foto van een griep-of-corona-test (zie hieronder). De test ziet eruit als een dubbele coronatest die links griep aangeeft en rechts corona. Door de vloeistof uit de capsule op de teststrip aan te brengen, net als bij een reguliere coronatest, en even te wachten, kom je erachter of je mogelijk influenza A/B of corona onder de leden hebt.

We zijn hem aan het uittesten — Marion Koopmans (@MarionKoopmans) 3 januari 2023

Het bericht van de huisarts wordt gehoord: “We zijn hem aan het testen”, bevestigt viroloog Marion Koopmans.

Grieptest

Vooralsnog moeten Nederlanders die zichzelf willen testen het doen met een losse grieptest of een coronatest. Het merk Flowflex verkoopt bijvoorbeeld een test waarmee je binnen vijftien minuten achterhaalt of je het influenza A en B-virus hebt.

Goed om te weten: met een corona-zelftest kun je niet positief testen als je een griep- of verkoudheidsvirus hebt opgelopen. De verschillen tussen griep, verkoudheid en corona hebben we hier voor je op een rijtje gezet of bekijk het schema van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hieronder.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelde een overzichtelijk schema op van de symptomen van corona, griep, verkoudheid en stress. Beeld Who

Of de gecombineerde test er komt, moet nog blijken.

Tip bij griep

Naar aanleiding van de tweet geeft huisarts Rossen een paar tips voor iedereen die momenteel een virus te pakken heeft. Het heerst, namelijk. ‘Het lijkt alsof iedereen op dit moment een vorm van virusinfectie doormaakt... Luchtweginfecties, griep, covid, RS en nog wat onbekende varianten. Gratis tip: doe een covid-zelftest, meet je temperatuur, je saturatie (de hoeveelheid zuurstof in je bloed, red.) en neem eerst max paracetamol en (zo mogelijk) ibuprofen. Kijk op Thuisarts.nl voordat je de drukke huisarts belt... Bij voorbaat dank.’

Gratis tip: doe een covid zelftest, meet je temperatuur, saturatie (overal te koop) en neem eerst max paracetamol en (zo mogelijk) ibuprofen.



Kijk op https://t.co/hLMF6E7EzJ voordat je de drukke huisarts belt...



Bvd 👍🙏 — 🩺Huisarts Rossen (@HuisartsRossen) 2 januari 2023

Het griepseizoen is in volle gang. Hoe voorkom je dat je griep krijgt, en hoe kom je er zo snel mogelijk weer vanaf als je toch wordt getroffen? Dokter Rutger legt het verschil uit tussen verkoudheid en griep, én vertelt hoe je sneller van de griep afkomt.

