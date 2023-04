Heb je ineens broze nagels? Dít kan er aan de hand zijn

Je nagels zijn opgebouwd uit laagjes ‘dode’ cellen, die voornamelijk uit keratine bestaan: een eiwit dat ook in de hoeven en hoorns van dieren zit. Een nagel bestaat uit een nagelplaat (het harde gedeelte) en het nagelbed (de huid onder de nagel). Het witte halve maantje aan het begin van je nagel heet lunula. Hier worden de nieuwe huidcellen voor je nagels aangemaakt.

Gezonde nagels

Is je nagel een beetje transparant, glad en egaal lichtroze van kleur? Dan zit je goed. Er horen in principe geen vlekken, strepen of ribbels op je nagels te zitten. Zachte, buigzame nagels kunnen ook een teken zijn dat je gezondheid aandacht nodig heeft.

Hetzelfde geldt voor broze nagels. Bijna dertig procent van de vrouwen heeft hier weleens last van, dus een vreemd verschijnsel is het niet. Maar broze nagels zijn vaak wél een teken dat er een vuiltje aan de lucht is. Dat kan de volgende interne en externe oorzaken hebben:

Je gebruikt chemische producten op je nagels

Niet alleen huishoudproducten, maar ook chemische goedjes van de drogist en nagelsalon zijn vaak niet zo vriendelijk voor je nagels. Bij het zetten van acrylnagels wordt bijvoorbeeld het oppervlak van je natuurlijke nagel gevijld, waardoor deze dunner wordt. In de ruimte tussen de nepnagel en je eigen nagel kunnen zich bacteriën en schimmels ophopen. Gellak is wat dat betreft een betere optie, als je een verstevigend kleurtje op je nagels wilt. Gebruik voor gewone lak een nagellakremover zonder aceton.

Houd je nagels veilig en gehydrateerd door handschoenen te dragen, als je in de weer gaat met water en schoonmaakmiddelen, en een voedende nagelolie- of crème te gebruiken.

Je hebt een vitaminen- of mineralentekort

Zwakke nagels kunnen een teken zijn van een tekort in je lichaam. Vitamine A, B12 en D zijn bijvoorbeeld nodig voor sterke nagels, net als calcium, zink, ijzer en jodium. Twijfel je of je voedingsstoffen tekort komt? Laat dan je bloed onderzoeken en kijk eens kritisch naar je eetpatroon. Ook de overgang kan een rol spelen bij het ontstaan van vitaminen- en mineralentekorten.

Je hebt een onderliggende aandoening

In sommige gevallen komen brokkelige nagels door een onderliggende aandoening, zoals een traag werkende schildklier, nagelpsoriasis of een schimmelinfectie. Ervaar je meerdere klachten tegelijk, dan is het tijd om een bezoek te brengen aan de huisarts.

Kunnen jouw nagels wel wat extra stevigheid gebruiken? Doe dan een graai in je koelkast:

Bron: Healthline.com