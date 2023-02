Heb je ooit van ‘dure poep’ gehoord? Dít betekent het

En nee, we hebben het niet over kopi luwak, de duurste koffie ter wereld, gemaakt van de poep van de civetkatten. Het gaat over over jouw eigen ontlasting.

Hap, slik, weg

Je kunt wel een hele gezonde maaltijd bereiden, maar als je dit té snel naar binnen werkt, heb je er niet zoveel aan. Het wegschrokken van eten zorgt er namelijk voor dat alle voedingsstoffen minder goed door je lichaam worden opgenomen. Het resultaat? Dure poep. Je lichaam krijgt niet voldoende tijd om al het eten goed te verwerken, waardoor er veel te veel voedingsstoffen in de toiletpot verdwijnen. Zonde!

Vaker kauwen

Orthomoleculair therapeut Iris de Goede adviseert daarom iedereen om rustig te eten en minstens vijftien keer op een hap te kauwen. Al is het dubbele, dus zo’n dertig keer, volgens Healthline nóg beter. Je zorgt er dan voor dat je spijsvertering voldoende energie krijgt. "Zo neem je alle essentiële voedingsstoffen uit jouw maaltijd (die je vanuit zelfliefde hebt gemaakt) beter op", legt Iris uit op Instagram. Bovendien heb je door rustig eten minder last van een opgeblazen gevoel en hoef je niet binnen dertig minuten na een maaltijd al naar de wc.

Voordelen van het kauwen van voedsel

Kauwen en het toevoegen van speeksel zorgt ervoor dat het voedsel kleiner wordt en naar je slokdarm gaat. Het is de eerste stap van de spijsvertering. Een goede spijsvertering is heel belangrijk voor je darmflora, zoals je hierboven al kon lezen. Kauwen is dan ook goed voor je stoelgang. Het voorkomt obstipatie en diarree. Door je voedsel in een langzaam tempo te eten en vaak te kauwen, kun je je algehele voedselinname verminderen. Je lichaam heeft meer tijd om het seintje ‘vol’ door te geven aan je hersenen, waardoor je minder eten nodig hebt om verzadigd te raken. Tot slot is goed kauwen ook een soort ‘workout’ voor je mond. Je spant je kaakspieren aan, wat heel goed is voor je gebit. Bovendien stimuleert dit de bloedstroming naar de hersenen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 𝐈𝐫𝐢𝐬 | 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐇𝐨𝐫𝐦𝐨𝐧𝐞 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭 (@iris.degoede) op 10 Feb 2023 om 0:44 PST

Diëtiste Wendy legt uit hoe je je darmen gezond houdt:



Bron: Healthline, Instagram