Heb jij niks met mediteren? Déze dagelijkse activiteiten brengen net zoveel rust

Je kunt mediteren met een app of een podcast, maar als je geen fan bent van zo’n sessie, kun je net zo goed tot rust komen met een huishoudelijk klusje, een kop thee of een wandeling (met de hond). Daar is geen wierook voor nodig. Door bewust stil te staan bij deze dagelijkse activiteiten of een trucje toe te passen zijn deze activiteiten net zo mindful als een meditatiesessie.

Dagelijkse activiteiten die rust brengen

Drink je een of meerdere koppen thee per dag? Maak daar zo’n moment voor jezelf van. Neem niet zonder nadenken een slok, maar concentreer je op de geur, kleur, smaak en de geluiden die je hoort vanaf het moment dat het water kookt tot je de kop thee helemaal hebt leeggedronken. Hoe voelt het in je lichaam als je de thee maakt en drinkt?

Dwalen je gedachten toch af? Zorg dan dat je je gedachten weer terugbrengt naar de thee, je lichaam en dit specifieke moment. Ben je geen theedrinker, kun je zo'n moment natuurlijk op dezelfde manier creëren met een kop koffie of chocomel.

Mindful snacken

Even snel een mandarijntje eten of dat bakje frambozen leegeten terwijl je druk bent met het wegwerken van e-mails. Dat is nou net weer een mooie activiteit om even mee tot rust te komen. Maak er een spelletje van: de ‘berry challenge’ - probeer een aardbei (of ander stuk fruit) zo langzaam mogelijk op te eten. Begin bijvoorbeeld met 30 seconden tot een minuut. Let terwijl je eet goed op de smaak, de structuur en de geur en laat de rest even voor wat het is.

Was opvouwen

Als je denkt aan mindfulness denk je waarschijnlijk niet snel, of zeg maar nooit, aan het opvouwen van de was. Juist zo’n vervelend klusje zien als een moment om op te laden, kan zorgen voor rust in je hoofd. Doe het langzaam, adem de frisse geur van de schone was in en voel de verschillende stoffen. Opgeruimde was en een opgeruimd hoofd: win-win!

Wandelen

Wandelen in de natuur is al mindful op zich. Toch kunnen je gedachten tijdens zo'n wandeling, met of zonder hond, afdwalen naar taken die nog op je to-dolijst staan, of andere zorgen. Dwing jezelf tijdens de wandeling om die gedachten los te laten met een spelletje. Kijk om je heen en benoem drie dingen die je hoort, twee dingen die je ziet en een ding dat je voelt. Op deze manier ben je je bewust van jezelf en je omgeving en kun je de rest even loslaten. Lukt dat niet meteen? Probeer het dan gewoon nog een keer.

Tekenen

Ken je die kleurboeken voor volwassenen? Die zijn niet alleen leuk tijdverdrijf, maar ook nuttig om rustig te worden in je hoofd. Door iets op papier te zetten, raak je in een flow en kun je andere gedachtes loslaten en even ontspannen.

Een brief schrijven

Brieven schrijf je misschien niet zo heel vaak meer, maar deze activiteit kan wel ruimte maken in je hoofd. Wanneer je je gedachten en gevoelens opschrijft, kun je er niet voor weglopen. Zet bijvoorbeeld een timer op tien minuten en stop in die tien minuten niet met schrijven. Wat voel je, wat denk je? Op deze manier laat je je gedachtes echt los en dat zal enorm opluchten. Je kunt dit ook doen meteen nadat je wakker wordt, om de dag fris en rustig te starten.

Een kaars branden

Steek je favoriete (geur)kaars aan, ga lekker zitten en kijk een paar minuten naar de vlam. Laat je gedachten gaan, veroordeel ze niet. Dit is een vorm van meditatie waarvoor je zelfs op een drukke dag nog wel even tijd kunt vinden.

Zo lang mogelijk van een kaars genieten? Zo repareer je een kuil in een gebruikte kaars:

Bron: Goodhousekeeping.com, HLN.be