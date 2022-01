Heeft testen nog wel zin bij zulke hoge besmettingscijfers?

De afgelopen weken namen de GGD’s samen bijna een miljoen coronatests af. Daarmee is de limiet bereikt, aangezien laboratoria niet meer dan 150 duizend PCR-tests per dag kunnen analyseren. Maar nu zo goed als alles weer open mag, zullen de besmettingscijfers alleen maar oplopen. Heeft het dan nog wel zin om massaal te blijven testen?

Bevestigingstest

Volgens de Volkskrant zijn alle deskundigen die zij hebben gesproken het over één ding eens: de bevestigingstests kun je schrappen. Ongeveer de helft van de 60 duizend positieve tests per dag is namelijk een test ter bevestiging, dus wanneer je een positieve zelftest hebt of eigenlijk zeker weet dat je corona hebt. “Die bevestigingstests hebben geen zin”, zegt hoogleraar medische microbiologie Bert Niesters van de Universiteit Groningen tegen de krant. “Bij zelftesten maak ik me meer zorgen over de vals-negatieve tests, de positieve zelfstests worden grotendeels door de GGD bevestigd.”

Al zijn er volgens de experts ook wat bezwaren voor het afschaffen van de zogenoemde bevestigingstests. “Mensen doen die bevestigingstest vaak omdat ze een herstelbewijs willen”, legt gezondheidseconoom Xander Koolman uit. Als je corona hebt gehad, geldt een positieve PCR-test ook als bewijs om bij een restaurant, bioscoop of museum naar binnen te mogen.

Overzicht is kwijt

Om erachter te komen hoeveel procent van de besmette personen in het ziekenhuis belandt, heb je wel data nodig. Het overzicht van het totale aantal besmettingen is Nederland inmiddels kwijt, dus dan zijn de cijfers niet meer reëel. Maar hoe erg is dat? Nu met de omikronvariant maakt het niet veel uit of er nu 80.000 of 100.000 besmettingen per dag zijn.

Wél in quarantaine

De bevestigingstest afschaffen kan dus een optie zijn, maar dat wil niet zeggen dat het hele idee van testen en in quarantaine gaan zomaar kan worden losgelaten. Door in quarantaine te gaan, voorkom je dat je anderen besmet. Dat blijft belangrijk voor de druk op de ziekenhuizen.

Verder zouden meer mensen gebruik moeten maken van zelftests, vinden de deskundigen. Deze zijn niet 100% betrouwbaar, maar helpen wel degelijk het virus op te sporen. “Maar dan moeten mensen wel het wattenstaafje in de keel en neus steken”, zegt Niesters.

Bron: Volkskrant, Welingelichte kringen