Heeft zonnebrandcrème negatieve invloed op de aanmaak van vitamine D?

Vitamine D is belangrijk voor sterke botten en tanden, en voor je weerstand. Je lichaam maakt vitamine D aan door zonnestralen en je krijgt het binnen via voeding, zoals vette vis, ei en margarine.

Zonnebrandcrème en vitamine D

Wat als je - heel verstandig - dagelijks een laagje zonnebrandcrème opsmeert? Belemmert dat dan ook de aanmaak van vitamine D? Nee, geen enkele zonnebrandcrème beschermt je huid volledig. Er komt áltijd wat UV-straling doorheen, en daarmee wordt dus ook de vitamine D-aanmaak gestimuleerd. Zo lang moet je in de zon zitten om voldoende vitamine D op te nemen. Dit geldt zowel op zonnige als bewolkte dagen, en dus óók als je zonnebrandcrème opsmeert.

Wel of geen invloed?

Naar de invloed van zonnebrandcrème op de aanmaak van vitamine D werd nog geen grootschalig onderzoek gedaan. Wel werden proefpersonen in studies in een laboratoriumsetting blootgesteld aan UV-straling en daar kwam uit dat de aanmaak van vitamine D enigszins werd beïnvloed door zonnebrandcrème.

Uit studies in de praktijk (buiten een laboratoriumsetting) blijkt de negatieve impact van zonnebrandcrème op de aanmaak van vitamine D juist níet. Redenen hiervoor kunnen zijn dat we niet voldoende zonnebrandcrème gebruiken (niet de aanbevolen 2 mg per cm2) en het feit dat mensen die zonnebrandfilters gebruiken vaker in de zon gaan dan mensen die deze niet gebruiken.

Smeer je daarom met een gerust hart in en wees niet bang voor een vitamine D-tekort.

Goed insmeren

Het is overigens een veelgehoord misverstand dat je meer vitamine D aanmaakt als je veel zonlicht vangt. Je huid maakt niet eindeloos vitamine D aan, maar wees voorzichtig met te veel zonuren. Smeer jezelf altijd opnieuw in zodra de beschermde tijd van de zonnebrandcrème voorbij is. De zon is namelijk een belangrijke veroorzaker van huidkanker.

Vitamine D-tekort

In dit artikel lees je alles over de oorzaken, symptomen en het verhelpen van een vitamine D-tekort.

In onderstaande video vertelt huidexpert Kuno Breen alles wat je moet weten om je huid goed te beschermen tegen de zon.

