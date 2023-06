Heftig maar waar: een kwart van de jongeren heeft overgewicht

Dat blijkt uit de cijfers van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2022, in samenwerking met het RIVM. Het percentage kinderen en jongeren met overgewicht is toegenomen; in 2014 had 15 procent van de 2- tot 25-jarigen overgewicht. In de groep 18- tot 25-jarigen is het gestegen van 21 procent (2014) naar 25 procent (2022).

Wanneer heb je overgewicht?

We spreken over overgewicht bij volwassenen bij een BMI van 25 of hoger. Je hebt obesitas bij een BMI van 30 of hoger. Het BMI is de Body mass index, de verhouding van je gewicht in relatie tot je lengte. Voor kinderen en jongeren tot 18 gelden andere waarden die afhangen van leeftijd en geslacht. Het Voedingscentrum heeft tabellen op de website staan om te bepalen of een kind ondergewicht of overgewicht heeft.

Opleidingsniveau en herkomst spelen een rol

Het opleidingsniveau van ouders lijkt een belangrijke rol te spelen. Obesitas komt namelijk drie keer zoveel voor bij kinderen tot 12 jaar van wie de ouders maximaal een vmbo-opleiding hebben afgerond als bij kinderen met ouders met een afgeronde hbo- of universitaire studie. Ook bij kinderen met minstens één ouder met obesitas komt (ernstig) overgewicht vaker voor.

Hetzelfde geldt voor de herkomst: jongeren met een herkomst buiten Europa hebben met 24 procent vaker overgewicht dan jongeren met een Nederlandse herkomst (15 procent). Er is weinig verschil tussen jongens en meisjes.

Behandeling

Voor kinderen en jongeren onder de 18 met overgewicht en obesitas nemen de opties in behandelmogelijkheden toe. Vanaf januari 2024 wordt de zorg voor kinderen die te zwaar zijn vergoed. Malika Chegary, kinderarts (OLVG) Expertisecentrum Kinderobesitas Amsterdam, is daar heel blij mee. “Voor volwassen werd het al vergoed, voor kinderen nu eindelijk ook.”

Veel ouders en kinderen zien het probleem niet, merkt ze. “Er wordt gedacht ‘mijn kind is wat te zwaar, maar niet ziek’. Dat ouders het niet herkennen, merken wij bijvoorbeeld in de aantallen no shows in het ziekenhuis. Maar obesitas is heel ongezond: van de kinderen die wij in het OLVG zien met ernstige obesitas heeft bijna 40 procent al complicaties, zoals hoge bloeddruk, voorstadia van suikerziekte, leververvetting of cholesterolproblemen.”

Impact van overgewicht en obesitas

Als ook die behandelingen niet meer helpen, is er één laatste redmiddel: een operatie. Er zijn twee soorten maagoperaties: een maagband, waarbij een band de maag splitst in een kleine voormaag en een grotere ‘restmaag’. Of het definitief verkleinen van de maag. De maag heeft minder ruimte dus kun je ook niet meer eten. Het is een grote stap om zo’n operatie uit te voeren, helemaal bij een kind. Maar soms is het een laatste kans om ernstigere gezondheidsproblemen te voorkomen.

Cijfers van de Nederlandse obesitas kliniek laten in acht jaar bijna een verdubbeling zien van het aantal mensen tussen de 18 en 25 jaar dat wordt verwezen voor een operatie voor een maagverkleining. Ronald Liem, chirurg in de Nederlandse Obesitas Kliniek zegt: “Het is niet dat het rijen dik staat met jonge mensen, maar we zien wel een lichte toename van jonge mensen met ernstig overgewicht en obesitas.”

Ronald Liem ziet dat de impact van overgewicht en obesitas heel groot is, zeker op jonge mensen. “Mensen hebben hun mening er over klaar, het wordt gezien als de schuld van de patiënt zelf. Dat is niet zo en je komt er ook niet meer vanaf.”

Wist je dat er een relatie is tussen slaaptekort en overgewicht?

Bron: AD