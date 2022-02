Dit is te lezen in een studie die deze week in The Journals of Gerontology verscheen.

Fitheid vóór zorgtaken

Eerder toonden onderzoeken aan dat opa’s en oma’s die regelmatig op hun kleinkinderen passen vaak een betere mentale en fysieke gezondheid hebben. In die onderzoeken werd er alleen nooit gekeken hoe het met hun fitheid zat voordat ze deze nieuwe zorgtaak op zich namen. In een nieuwe Britse studie werd daar voor het eerst wél naar gekeken en de onderzoekers concluderen dat oppassen niet jonger of fitter maakt.

Ouderen met zwakke gezondheid

“Het hebben van kleinkinderen herinnert je eraan dat je ouder wordt en daar ga je je niet jonger van voelen”, vertelt Cecilia Tomassini, een van de onderzoekers, aan The Guardian. Ook legt ze uit dat in voorgaande onderzoeken een belangrijk detail onderbreekt.

Ze vermoedt dat ouderen met een zwakke gezondheid niet worden meegenomen in onderzoeken, omdat zij vaak niet kunnen oppassen of zijn gestopt met oppassen. “Daardoor hebben die studies wellicht alleen naar gezonde grootouders gekeken.”

Persoonskenmerken en familiewaarden

Tomassini ziet dat grootouders die regelmatig op hun kleinkinderen passen over het algemeen al goed in hun vel zitten. “Er is een grote kans dat persoonskenmerken en familiewaarden ervoor zorgen dat de ouderen die voor anderen zorgen zich al jonger voelen dan ze zijn.”

Wat wél voor extra energie kan zorgen, is oppassen op een kind van de buren of vrienden. Tomassini vermoedt dat de jeugdigheid van kinderen een verjongend effect heeft op ouderen, maar hen niet op dezelfde manier aan hun ouderdom herinnert als hun kleinkinderen.

Bron: The Guardian