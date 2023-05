Helpt een piercing tegen migraine? Dit zegt de specialist erover

Terwindt is hoogleraar Neurologie en behandelt in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) niet alleen veel patiënten met migraine, maar doet er ook uitgebreid onderzoek naar.

Wat is migraine precies?

“Migraine is niet zomaar hoofdpijn, het is een hersenziekte waarbij mensen een aanval krijgen. Bij de een gaat het gepaard met misselijkheid tot aan braken toe, de ander heeft met name last bij lichtflitsen. Soms is het aan een kant en sommige mensen hebben het bonzende gevoel in hun volledige hoofd, en zo zijn er nog wel meer vormen. In totaal krijgt een derde van de vrouwen te maken met migraine. Heel veel van die vrouwen weten dat niet. Veel van hen hebben migraine-aanvallen tijdens hun menstruatie. Er wordt dan vaak door een ouder of oma gezegd: ‘Kind, dat had ik ook altijd vroeger, dat hoort bij je menstruatie.’ Men ziet het dus als menstruatiehoofdpijn, maar het is migrainehoofdpijn. En dat heeft weer te maken met hormonen.”

Vertel, piercings tegen migraine: werkt het?

Er zijn twee soorten piercings, de traguspiercing en de daithpiercing. De traguspiercing wordt in je oorschelp gezet, in de tragus dus, en de daith daar net iets boven.

“Om maar meteen met de deur in huis te vallen: nee, het is niet bewezen en er is geen goed onderzoek naar gedaan. Máár: ik begrijp wel waar het vandaan komt. Als je kijkt naar je oor, dan zie je dat bij de zenuwvoorziening de tiende hersenzenuw - de nervus vagus - een rol speelt. Bij epilepsie is aangetoond dat wanneer je de nervus vagus prikkelt of stimuleert, dit epileptische aanvallen kan voorkomen. Dat het prikkelen van de nervus vagus dus wel een rol kan spelen bij bepaalde hersenziektes is dus wél bewezen.”

Het speelt dus wel een rol bij hersenziektes, maar niet in je oor?

“De nervus vagus is een zenuw die uit de hersenen komt en naar de organen, in de borstkas en buik gaat. Deze speelt een rol bij het autonome zenuwstelsel dat de onwillekeurige functies regelt van het lichaam, zoals hartslag, bloeddruk, ademhaling en de spijsvertering. Dus de zenuw zit niet specifiek alleen in je oor. Daarnaast is het stimuleren met kleine stroomstootjes met een geïmplementeerde neurostimulator, zoals gebeurt bij mensen met een epilepsie, echt iets heel anders dan simpelweg een naald door kraakbeen in je oor prikken, wat bij piercings gebeurt.”

Raad jij het af om zo’n piercing te nemen?

“Mijn advies zou zijn: als jij een piercing mooi vindt, moet je het vooral doen maar dan wel om cosmetische redenen. Je moet niet denken dat de migraine minder wordt. Daarnaast is het met dat soort piercings ook oppassen: het is niet zomaar een gaatje in je oorlel, je prikt door je kraakbeen heen. Laat dat dus wel door een professional doen.”

Hoe zit het met een placebo-effect?

“Ik weet dat veel dokters hiervan gebruikmaken op het gebied van medicijnen, wat logisch is. Wanneer ik een medicijn voorschrijf en erbij vertel dat het heel veel bijwerkingen geeft en dat het nog maar de vraag is of het gaat werken, is de kans kleiner dat de patiënt tevreden zal zijn. Dat werkt andersom ook zo: als ik een medicijn de hemel in prijs, is de kans groter dat het goed gaat uitpakken. Als een patiënt zelf positief en optimistisch is, komen er stofjes vrij in je brein die een effect kunnen hebben. Datzelfde geldt ook voor piercings, als jij écht gelooft dat het gaat werken, kun je er zomaar baat bij hebben door het placebo-effect. Ik vind het niet oké als artsen het aanraden, aangezien er geen goed onderzoek naar is gedaan.”

Wat werkt er dan wél tegen migraine?

“Wat mij opvalt is dat veel vrouwen met hoofdpijn vaak kiezen voor ibuprofen of paracetamol. Wanneer je niet zomaar hoofdpijn hebt maar migraine, zijn er migraine-specifieke medicijnen die je veel beter helpen. Zo zijn er medicijnen voor een acute behandeling, maar ook preventieve medicijnen om aanvallen te voorkomen. Daarnaast zijn er steeds meer mogelijkheden in ontwikkeling waardoor steeds meer migrainepatiënten steeds beter geholpen kunnen worden. Ga dus vooral naar de huisarts als je vermoedt dat je migraine hebt. Vanuit daar kunnen ze je veel beter doorverwijzen naar echte experts.”

Zie voor meer informatie over migraine en medicatie ook www.hoofdpijnonderzoek.nl en www.whatstudy.nl. of luister De hoofdpijnpodcast.

