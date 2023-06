Herkennen en vermijden: hoe zien pollen eruit?

Heb jij enig idee?

Wat zijn pollen?

Pollen zitten in planten en zorgen voor de bestuiving van planten en bloemen, waardoor nieuwe planten en bloemen kunnen groeien. Er bestaan twee soorten, zo heb je lichte, stoffige pollen en zware, kleverige pollen.

De lichte, stoffige variant wordt door wind meegenomen en vallen op den duur op een plant of op de grond. Mensen met een pollenallergie hebben voornamelijk van deze pollen last. De zware pollen worden niet door de wind meegenomen, maar via insecten verplaatst. Hier hebben mensen verder geen last van.

Hoe zien pollen eruit?

Als je in de natuur kijkt, kun je stuifmeel zien. Dit is een fijne en poederachtige gele, bruine of witte substantie. Als je je daarop focust, kun je een stuifmeelkorrel nog nét met het blote oog zien. Maar wedden dat als je deze onder de loep legt, er een wereld voor je open gaat? Pas onder microscooppreparaten kun je zien dat er ontzettend veel soorten pollen zijn in verschillende vormen. Elke plant, boom of grassoort heeft z’n eigen soort pollen.

Pollen herkennen en vermijden

Zomaar pollen herkennen en vermijden is dus niet zo makkelijk, aangezien je ze haast niet met het blote oog kunt zien. Bovendien ben je dan vaak al te laat en ervaar je alsnog klachten. Wel kun je door ervaring erachter komen voor welke gras- en boompollen je precies allergisch bent. Zo kun je bepaalde plekken, straten of gebieden zoveel mogelijk vermijden. Hoe dichter je bij de bron vandaan blijft, hoe minder klachten je ervaart. Al kun je nog steeds last hebben van een jeukende neus en tranende ogen, aangezien pollen overal en nergens rondvliegen.

Ha ha hatsjoe! Het hooikoortsseizoen is weer vol in gang. In deze video vertelt dokter Rutger wat je kunt doen bij klachten:

Bron: Healthline, Hooikoorts.com