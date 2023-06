Het is bewezen: met déze lekkernij kun je de kans op een jetlag aanzienlijk verkleinen

De universiteit deed in samenwerking met de Australische vliegtuigmaatschappij Qantas onderzoek naar verschillende methodes waarmee je langere vluchten comfortabeler kan maken. Ze keken onder andere naar verschillende soorten verlichting, slaapschema’s en maaltijden. En wat bleek? Chocolade zou samen met chili hét wondermiddeltje zijn tegen een jetlag. Het zou ervoor zorgen dat de impact van een jetlag een stuk kleiner is en dat je je ook minder vermoeid voelt gedurende de vlucht.

Waarom chocolade?

Dit zou onder andere te maken hebben met tryptofaan. Dit is een eiwit dat ook voorkomt in melk, kaas, vlees, kip, schaal- en schelpdieren én chocolade. Van dit eiwit wordt serotonine gemaakt en als je brein dat aanmaakt, val je makkelijker in slaap. Hierdoor zou je je een stuk beter en meer uitgerust voelen na een lange vlucht.

Extra tips

Tot slot kunnen de volgende tips ook nog tegen een jetlag helpen:

Ga naar buiten als het licht is buiten

Drink genoeg water

Beweeg voldoende tijdens je vlucht (loop af en toe het gangpad door)

Probeer drankjes die slapen in de weg staan te vermijden (cafeïne en alcohol)

Bron: Metro.co.uk