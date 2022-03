Hielspoor: wat is het en wat kun je er tegen doen?

Wat is hielspoor?

Bij hielspoor heb je pijn in de buurt van de pees in je hiel. Onder je voet zit een brede pees, die tussen je hiel en tenen zit. De plek waar de pees aan de onderkant van de hiel vastzit, kan flinke pijn veroorzaken. Deze pijn noemen we hielspoor. Deze aandoening komt vooral voor bij mensen tussen de 40 en 60 jaar en echt zelden bij kinderen of jongvolwassenen.

Oorzaak hielspoor

Artsen vermoeden dat deze aandoening ontstaat als er te lang of veel spanning is geweest op de pees onder je voet. Bijvoorbeeld als je te lang staat of rent. De pees trekt dan hard aan de plek waar deze vastzit aan de hiel, waardoor je een pijnscheut voelt. Dit zou vooral optreden bij mensen die:

Overgewicht hebben

Weinig bewegen

Veel hardlopen

Lang achter elkaar lopen of staan, bijvoorbeeld op werk

Platvoeten of holvoeten hebben

Een korte achillespees hebben

Een korte kuitspier hebben

Belangrijke symptomen van hielspoor

Als je regelmatig een felle pijn voelt onder je hiel, dan zou het zomaar kunnen dat je hielspoor hebt. De pijn treedt vooral op in de volgende situaties:

Als je (te lang) staat of loopt

Als je opstaat in de ochtend (eerste stappen zijn het pijnlijkst)

Als je gaat lopen nadat je langere tijd hebt gezeten

Als je met blote voeten op een harde vloer loopt

Als je op de pijnlijke plek onder je hiel drukt

Wat kun je doen tegen de pijn?

Als je echt veel last hebt van pijn, dan kun je paracetamol slikken om dit te verminderen. Bijvoorbeeld drie keer per dag twee pillen van 500 milligram. Dit is natuurlijk niet de oplossing om er vanaf te komen, maar het is wel een tijdelijke manier om de pijn een beetje te verdoven.

Behandelingen tegen hielspoor

Allereerst is het natuurlijk belangrijk om eerst bij je huisarts lang te gaan: deze zal je misschien doorverwijzen naar een orthopeed of fysiotherapie. Hier worden vaak de volgende behandelingen toegepast of aangeraden om de hielspoor te verhelpen:

Je kunt oefeningen doen om je voetpees en kuitspier te rekken en sterker te maken

Je kunt een inlegzool in je schoen leggen. Deze kun je gewoon kopen bij de drogist en zijn even goed als inlegzolen die op maat worden gemaakt

Je kunt ‘s nachts een stijve spalk of een speciale sok dragen

Je kunt je voet laten intapen door de fysiotherapeut

Met deze drie krachtoefeningen kun je hielspoor verminderen:

Bron: Thuisarts.nl