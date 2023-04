Hierdoor krijg je soms op latere leeftijd ineens hooikoorts

Je lichaam kan opeens uit het niets op latere leeftijd reageren op lichaamsvreemde alsof het een bedreiging voor je lichaam is. Vaak zijn de triggers pollen, stof of dierenharen. Je afweersysteem komt in actie en laat histamine vrij om de bedreiger aan te vallen. Maar hierdoor krijg je dus óók vervelende reacties zoals jeuk, niezen, tranende ogen of zelfs netelroos. Een histamine-uitbraak wordt ook wel een allergie genoemd.

Hierom heb je kans op meer allergieën

Normaal gesproken krijg je al jong te maken met bijvoorbeeld hooikoorts. Als één van je ouders last heeft van allergieën, vergroot dat volgens allergoloog Purvi Parikh de kans aanzienlijk dat je ook een allergie krijgt. Dat gebeurt al rond je achtste levensjaar beginnen.

Daarnaast speelt je omgeving een rol: hoe meer pollen in de lucht, hoe erger je hooikoorts kan worden. Uit onderzoek blijkt dat mensen die in een stad wonen significant meer last hebben van allergieën dan mensen die niet in een stad wonen, zegt de arts in Self.

“De luchtkwaliteit in de stad is minder, waardoor je longen en neusslijmvlies gevoeliger zijn”, legt hij uit. “Als je van het platteland naar een grote stad verhuist, zul je niet ineens last krijgen van allergische reacties of hooikoorts. Dat zou zomaar twee jaar kunnen duren.” Het lichaam moet de bacterie eerste en paar keer herkennen voordat het reageert met een allergie.

Hierdoor kun je op latere leeftijd hooikoorts krijgen

Maar hoe zit het dan als je ouder bent en ineens hooikoorts krijgt? Parikh noemt klimaatverandering als oorzaak voor meer pollen in de lucht. Maar ook medicijngebruik of hormonen kunnen de klachten verergeren.

Soms lijkt het alsof je van de een op andere dag allergisch reageert. Maar dat is een proces van jaren. Het zit vaak wel al in je genen, maar je hebt dat nooit eerder gemerkt omdat de klachten mild waren. Misschien dacht je zelfs dat je een lichte verkoudheid had.

Je komt moeilijk van de hooikoorts af

Helaas kom je moeilijk van de hooikoorts af als je er eenmaal last van krijgt. Dat wordt een jaarlijks ritueel. Er zijn wel middelen die je kunt inzetten om de klachten wat te verzachten. Bijvoorbeeld antihistaminica: dat zijn medicijnen die je klachten dempen. Daarnaast heb je speciale neusspray tegen pollen.

Ook kun je sommige producten beter mijden.

Bron: Bedrock/Margriet