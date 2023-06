Híerom lachen kinderen 400 en wij slechts 10 keer per dag

Hun ogen knijpen een beetje samen, hun mondje vormt zich tot een glimlach en eventueel maken ze geluidjes van pure vreugde. Kinderen en baby’s lachen zo’n 300 tot 400 keer per dag, zo meldt onder andere de Arbounie. Waarom zijn we dat vele lachen als volwassenen verleerd?

Waarom lachen we minder dan kinderen?

Natuurlijk lachen we als iemand een grap maakt of als we iets leuks voorbij zien komen, maar er zijn nog tal van andere dingen waarin we vreugde kunnen vinden. Toch raken we, naarmate we ouder worden, opgeslokt door de waan van de dag, en leren we het leven vooral heel serieus te nemen. En toegegeven, als kind had je waarschijnlijk minder zorgen aan je hoofd dan op latere leeftijd.

Toch zijn er nog andere redenen waarom we minder lachen dan kinderen, zoals:

We hebben (of maken) minder vrije tijd. In een tijd waarin we een koffieafspraakje weken van tevoren moeten plannen, is het niet zo gek dat we nauwelijks tijd hebben om stil te staan bij al het moois en leuks in het leven. En dat in contrast tot kinderen, die (als ze al naar school gaan) verder alle tijd van de wereld hebben om onbezorgd rond te rennen in de speeltuin. Kinderen hebben geen filter. Ooit weleens een schaamteloze vraag gekregen van een kind? Of meegemaakt dat een kind zomaar het laatste koekje uit de trommel grist? Dat is niet zo gek, want veel kinderen hebben nog geen filter als het gaat om acceptabel en onacceptabel gedrag. Op je been slaan en vervolgens in lachen uitbarsten is voor hen dus de normaalste zaak van de wereld, terwijl wij dat niet zo snel zouden doen. Onze humor verandert naarmate we ouder worden. Naarmate we ouder worden willen we vooral dat onze verhalen logisch in elkaar zitten en houden we er niet van als onze grappen nergens naartoe lijken te leiden, zo meldt Naarmate we ouder worden willen we vooral dat onze verhalen logisch in elkaar zitten en houden we er niet van als onze grappen nergens naartoe lijken te leiden, zo meldt Psychology Today . Een ander, meer uitgedacht, gevoel van humor leidt dus tot minder flauwe grappen en ook tot minder lachen.

Waarom is lachen zo gezond?

Lachen is gezond, zo luidt een veelgehoorde bewering. En dat klopt. Zoals je na een flinke lachbui misschien wel ervaart, gieren hierdoor allerlei fijne stofjes door je lijf. Dit is onder andere het gelukshormoon endorfine, dat het cortisolgehalte (stress) in je lichaam verlaagt. Ook beïnvloedt lachen de hoeveelheid dopamine en serotonine in je lichaam, stofjes die je stemming ook positief beïnvloeden. En lachen heeft nog veel meer voordelen:

Een goede ademhaling . Wie lacht, ademt dieper, waardoor je bloeddruk verlaagt en je bloedsomloop wordt bevordert .

Je gebruikt met lachen maar liefst 15 gezichtsspieren , wat ook weer zorgt voor een betere doorbloeding. En dat heeft dezelfde effecten als een gezichtsmassage!

Positieve emoties gaan gepaard met meer zelfvertrouwen en een beter communicatievermogen , wat helpt die dagelijkse sleur te doorbreken. Ook sta je hierdoor makkelijker open voor sociale relaties.

Lachen verbetert je hartgezondheid .

Lachen vermindert je pijn en verbetert je immuunsysteem.

Zó kunnen we meer lachen

Het moge duidelijk zijn: meer lachen komt ons op allerlei manieren ten goede. Hoe we meer lachen in het dagelijks leven? Het zit hem vooral in de kleine dingen, bijvoorbeeld door uit je hoofd te komen en meer in verbinding te staan met je lichaam. Meer innerlijke rust leidt tot gevoelens van blijdschap, tevredenheid en vrolijkheid. Omarm bovendien je kinderlijke energie. Durf flauwe grappen te maken en neem jezelf en het leven niet te serieus. Verleg je grenzen en zie nieuwe uitdagingen met nieuwsgierigheid tegemoet.

Heb je hiervoor externe hulpbronnen nodig? Zet dan eens een playlist aan met vrolijke muziek, wandel om je hoofd leeg te maken en omring jezelf met gelijkgestemden met dezelfde humor en levensenergie. Gegarandeerd dat binnen de kortste keren de tranen over je wangen rollen van het lachen.

