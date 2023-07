Híerom moet je nooit je neushaar waxen of epileren

Wij leggen je uit hoe dat precies zit.

Het nut van je neusharen

Hoewel ze er misschien niet heel appetijtelijk uitzien, zitten die haartjes in je neus er niet voor niks. “De belangrijkste rol van je neusharen is om stof, pollen en andere zwevende deeltjes in de lucht tegen te houden, zodat de lucht die je inademt deels gefilterd wordt”, zo legt dermatoloog Michael Jacobs aan de Huffington Post uit. Als je alles wel gewoon zou inademen, dan zou het irritatie en schade aan je luchtwegen kunnen opleveren.

Daarnaast hebben je neusharen ook een beschermende rol: ze waarschuwen je namelijk voor kleine gevaren. “Als iets je neusharen aanraakt, zoals een klein insect of andere irriterende stoffen, dan veroorzaakt dit een reflexieve niesbui, wat een manier is van je lichaam om een indringer of irriterend iets te verdrijven.”

Waarom niet ontharen?

Je kunt je dus wel voorstellen dat het wegtrekken van al die haartjes uit je neus, niet goed is voor je gezondheid. Het kan schade en irritaties aan je luchtwegen opleveren én insecten komen ook nog eens makkelijker binnen. Daarnaast blijkt waxen heel andere problemen met zich mee te brengen. “Hoewel waxen niet per se het immuunsysteem verzwakt, doorbreekt het wel je huidbarrière door openingen te creëren voor bacteriën om in de diepere weefsels te komen”, zo legt KNO-arts Nicole Aaronson uit. Het gevolg? Er kunnen vervelende infecties ontstaan. Daarnaast kan te hete wax ook nog eens je neusslijmvlies of het weefsel langs je neusholte verbranden.

Wat kun je dan wel doen?

Kun je die uitstekende haartjes toch echt niet aanzien? Dan kun je ze het beste even bijknippen of trimmen. Je voorkomt daarmee dat ze zichtbaar zijn, maar haalt ze niet helemaal weg. En zo behouden ze dus hun beschermende functie.

Bron: The Huffington Post