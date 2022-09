Hierom wordt je aandachtsspanne steeds korter (en dít helpt)

Uit een onderzoek uit 2021 van Asana en GlobalWebIndex blijkt dat 33% van de werkenden meent dat hun aandachtsspanne achteruit is gegaan. Is er sprake van een aandachtscrisis? En wat is daartegen te doen?

Oorzaken van de aandachtscrisis

1. Technologie

Er zijn veel verschillende factoren die ervoor zorgen dat je aandachtsspanne een stuk korter wordt. Een grote factor is natuurlijk technologie. We worden non-stop voorzien van notificaties: een pushbericht van een grote nieuwszender, een appje van je beste vriendin, even scrollen door Instagram, een video op TikTok, een appje van je kinderen. Je wordt dus continu verleid tot afleiding van datgene waarmee je daadwerkelijk bezig was. Johann Hari deed hier uitgebreid onderzoek naar. Hij schrijft in zijn boek De aandacht verloren over een Amerikaans onderzoek. Hierbij bleek dat werknemers om de 3 minuten worden afgeleid. Een ander onderzoek dat hij omschrijft, concludeerde dat jongeren, die opgroeien met social media, al na 65 seconden worden afgeleid.

2. Het moderne dieet

Ook het moderne dieet (lees: suiker, suiker, suiker) draagt bij aan concentratieproblemen. Wat je eet heeft niet alleen invloed op je concentratie, maar ook negatieve effecten op je geheugen.

3. Een tekort aan slaap

Een andere oorzaak is een tekort aan slaap. Volgens onderzoek slapen we gemiddeld 20% minder dan 100 jaar geleden, schrijft Hari in zijn boek. En laat slaap nou juist zo belangrijk zijn voor een gezond lichaam en je brein. Een erg goed excuus om meer dutjes op je planning te zetten.

Een kleine kanttekening is dat het concentratievermogen ook afhangt van de persoon zelf. De een zal zich beter kunnen concentreren dan de ander, omdat ze zo zijn geboren of omdat ze zich dit hebben aangeleerd. Zo zal iemand die geboren is met AD(H)D zich vaak minder goed kunnen concentreren dan iemand die dat niet heeft.

Hoe behoud je je aandacht?

Kunnen we ons nu echt slechter focussen dan vroeger? Hoewel daar nog niet veel wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan, is er wel meer bekend over hoe je je aandachtsspanne kunt verbeteren. Een paar tips uit het boek The distracted mind:

Rust en meditatie

Slaap is enorm belangrijk om te functioneren en helpt bij het verbeteren van je aandachtsspanne. Daarnaast is meditatie ook een goede manier om je brein te trainen. Begin met een korte sessie en bouw dit langzaam op. Een meditatie-app kan je hierbij helpen.

Beweeg

Het is goed voor je lichaam en dus ook voor je brein: bewegen is een must om gezond te blijven en dus ook hiervoor is het belangrijk. Neem af en toe de tijd voor een wandeling (met de hond) of een kleine fietstocht en merk na verloop van tijd het verschil. Zoek je oefeningen? Hebben we voor je.

Stop met multitasken

Hoe lastig het ook is, doe zo min mogelijk dingen tegelijk. Je brein raakt, net als de rest van je lichaam, moe. Door op minder dingen tegelijk te concentreren, zal het zijn taken beter aankunnen. Hierbij kun je je brein ook helpen door je omgeving zo rustig mogelijk te maken.

Let op je mentale gezondheid

Veel aandachts- en concentratieproblemen hangen sterk samen met je mentale gezondheid. Zo kan een verlaagde concentratie een symptoom zijn van depressie, angststoornissen of AD(H)D. Door goed op jezelf te letten, ontdek je eerder waar je concentratieproblemen precies vandaan komen. En mogelijk ook hoe je ze het best kunt verbeteren.

Eet gezond

Als laatste nog een tip die niet uit het boek komt: eet gezond. Zoals eerder vermeld, is een teveel aan suiker mogelijk slecht voor je concentratie. Zorg dat je gevarieerd eet en check regelmatig hoeveel (toegevoegde) suiker je maaltijden bevatten.

Bron: het boek The distracted mind, De aandacht verloren, Asana/GWI, VeryWellMind