Hoe belangrijk is het tijdstip waarop je vitamines inneemt?

Hoewel veel voedingsstoffen in ons dagelijkse voedsel zit, hebben sommige mensen moeite met het aanvullen van hun behoeften. Mensen die ongezond eten, krijgen bijvoorbeeld te weinig voedingsstoffen binnen.

Veelvoorkomende signalen bij tekort

Je lichaam geeft meestal op tijd aan of een tekort hebt. Dít zijn bijvoorbeeld acht veelvoorkomende tekenen dat je een vitaminetekort hebt. Door het slikken van voedingssupplementen kun je je tekort aanvullen. Let wel op: een supplement is geen vervanging van een goed dieet.

Vitamines zijn dus erg belangrijk om je lichaam draaiende te houden. Zonder deze bouwstenen beschik je niet over de juist hoeveelheid energie om jouw dagelijkse taken uit te oefenen. Mocht je supplementen slikken, maakt het dan eigenlijk uit wanneer je deze vitamines en mineralen inneemt?

Verschil in tijdstip

Normaal gesproken kun je vitamines op elk moment van de dag innemen. Toch zijn er ook vitamines die beter worden opgenomen onder speciale omstandigheden. Het is daarom goed om te weten hoe je jouw supplementen moet innemen om een ​​optimale opname te bevorderen. Daarvoor maken we onderscheid tussen in water oplosbare vitamines en vetoplosbare vitamines.

Oplosbare vitamines

Zoals de naam al zegt, lossen deze vitamines op in water. Dat betekent dat je ze niet met voedsel hoeft in te nemen, alleen water is voldoende. Er zijn negen in water oplosbare vitamines:

Vitamine C

Vitamine B1 (thiamine)

Vitamine B2 (riboflavine)

Vitamine B3 (niacine)

Vitamine B5 (pantotheenzuur)

Vitamine B6 (pyridoxine)

Vitamine B7 (biotine)

Vitamine B9 (folaat)

Vitamine B12 (cobalamine)

Vitamine C

Vitamine C-supplementen kun je op elk moment van de dag innemen, met of zonder voedsel. Bewaar ze wel op een koele, donkere plaats, aangezien deze voedingsstof gevoelig is voor warmte en licht. Slik ook niet een te hoge dosis, aangezien een teveel aan vitamine C wordt uitgescheiden.

B-vitamines

Supplementen met vitamine B kun je ook met of zonder voedsel innemen. In principe maakt het moment van de dag niet uit, maar vaak wordt aanbevolen deze vitamines ‘s ochtends in te nemen vanwege hun belangrijke rol in het metabolisme van voedingsstoffen en de energieproductie. Zo heb je er de hele dag profijt van.

Vetoplosbare vitamines

In tegenstelling tot in water oplosbare vitamines, zijn in vet oplosbare vitamines wél afhankelijk van vet voor een goede opname. Daarom wordt over het algemeen aanbevolen deze supplementen in te nemen bij een maaltijd (die vet bevat). Deze vitamines zijn vetoplosbaar:

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine K

Vitamine A

Om een ​​optimale opname te bevorderen, kun je een vitamine A-supplement het beste bij een vetbevattende maaltijd innemen. Dit betekent natuurlijk niet dat je een ongezonde, vettige maaltijd moet klaarmaken, want er zijn ook gezonde vetten. Denk maar aan avocado, noten en zaden, vis en olijfolie. Het tijdstip maakt niet zoveel uit.

Vitamine D

Heb je een vitamine D-tekort? Dan kun je een vitamine D-pillen slikken. Dit supplement kan op elk moment van de dag ingenomen worden, maar het liefst wel bij een maaltijd of snack dat vetten bevat. Uit onderzoek onder 50 oudere volwassenen blijkt dat de opname van vitamine D 32% hoger was bij de proefpersonen die een vitamine D-supplement innamen bij een vetbevattende maaltijd in vergelijking met degenen de pillen slikten bij een vetvrije maaltijd.

Voordat je gelijk vitamine D-supplementen gaat slikken: als het zonnetje buiten schijnt, kun je véél beter even een frisse neus halen. Daar heb je namelijk veel meer aan, vooral in de lente en zomer. Zólang moet je in ieder geval in de zon zitten om voldoende vitamine D op te nemen.

Magnesium

Zorg er ook voor dat je voldoende magnesium binnenkrijgt. De activering van vitamine D hangt namelijk af van de hoeveelheid magnesium in je lichaam. Dit zijn de symptomen van een magnesiumtekort en zo vul je het aan. Volgens voedingsexperts is het bij magnesium belangrijk om het altijd op hetzelfde tijdstip en op dezelfde manier in te nemen. Op welk moment van de dag dat dan precies is, ligt aan de reden waarom je het slikt. Heb je stress? Neem je magnesium dan ‘s ochtends. Val je moeilijk in slaap? Dan is het een idee om het ‘s avonds in te nemen.

Wist je trouwens dat je humeur ook beter wordt als je voldoende magnesium en vitamine D binnenkrijgt? En dat zijn niet de enige vitamines en mineralen die zorgen voor een beter humeur.

Vitamine E

Ook vitamine E-supplementen hoor je in te nemen bij een maaltijd. Dit hoeft niet per se een vetbevattende maaltijd te zijn, zolang je de rest van de dag maar voldoende vet binnenkrijgt.

Vitamine K

Een vitamine K-tekort komt zelden voor bij volwassenen, dus neem dit supplement alleen op advies van een deskundige. Je kunt vitamine K op elk moment van de dag innemen bij een maaltijd of tussendoortje dat vet bevat.

Multivitamines

En hoe zit het dan bij multivitamine-supplementen? Deze bevatten meestal verschillende vitamines en mineralen, die zowel in vet als in water oplosbaar zijn. In dat geval wordt meestal aanbevolen ze alsnog bij een maaltijd te consumeren. Op die manier kan je lichaam alle voedingsstoffen beter opnemen.

Meerdere pillen op één dag

Als je twee of meerdere pillen per dag inneemt, kun je ze beter splitsen. Zo help je je lichaam bepaalde voedingsstoffen effectiever op te nemen. Neem bijvoorbeeld één pil bij het ontbijt en één bij de lunch.

Met zoveel groente & fruit krijg je genoeg vitamine C binnen:

