Het goede nieuws is dat de ritmestoornis niet levensbedreigend is. Maar let op, het moet meestal wel behandeld worden om schade aan je hart te voorkomen.

Wat is boezemfibrilleren?

Bij boezemfibrilleren is je hartritme bijna twee keer zo hoog dan normaal met vaak meer dan 150 slagen per minuut. “Bij een normaal hartritme ontstaan elektrische prikkels op één plek in de boezems, de sinusknoop. Bij boezemfibrilleren ontstaan deze op meer plekken”, legt de Hartstichting uit.

“Tussen je boezems en kamers ligt de AV-knoop. Meestal laat die elke prikkel door. Maar dit lukt niet als er veel prikkels komen, zoals bij boezemfibrilleren. Dan wordt er maar een deel doorgelaten naar de kamers. Dat zijn er nog steeds meer dan normaal.” De kamers trekken snel en onregelmatig samen, waardoor je hartritme stukken hoger ligt.

Wat voel je?

Sommigen vergelijken boezemfibrilleren met een hartritme dat van slag is, anderen omschrijven het als onprettig. Als je van een normaal hartritme naar boezemfibrillatie gaat, merk je de volgende klachten:

Onregelmatige hartslag Transpireren Duizeligheid Hartbonken Kortademigheid Beklemmend gevoel op de borst Vermoeidheid

Wat zijn de oorzaken?

Bij sommige mensen heeft boezemfibrilleren een duidelijke oorzaak, maar in de meeste gevallen spelen er verschillende factoren mee. Deze hartritmestoornis komt meestal voor bij ouderen. Zo heeft meer dan 18% van de ouderen er last van. Ook is de kans groter dat je dit krijgt als je last hebt van (ernstig) overgewicht en apneu.

Bekende oorzaken van boezemfibrilleren zijn:

Hartproblemen , zoals hartinfarct, hartfalen, hartspierziekte, hartklepziekte of een aangeboren hartaandoening Hoge bloeddruk Te snel werkende schildklier Diabetes Ontsteking Hoge alcoholinname

Is boezemfibrilleren ernstig en wat zijn de gevolgen?

Het boezemfibrilleren zelf is niet gevaarlijk, maar omdat het zwaar is voor het hart kunnen er andere problemen ontstaan. Dit zijn de twee meest voorkomende problemen:

Ontstaan van een bloedstolsel dat ergens in het lichaam een bloedvat kan afsluiten, waardoor de kans op een herseninfarct groter wordt Verminderen van de pompfunctie van het hart met (het verergeren van) hartfalen als gevolg

Kun je het voorkomen of genezen?

Je kunt boezemfibrillatie niet vanzelf genezen. Meestal is het innemen van medicatie genoeg om de ritmestoornis onder controle te houden. Als je last hebt van boezemfibrillatie door ‘uitlokfactoren’ als koffie en alcohol, kun je de kans op een nieuwe aanval verminderen door te stoppen met het drinken van deze dranken.

Dit zijn bekende factoren die een aanval uitlokken:

Alcohol Stress Drugs (cocaïne en amfetaminen) Koorts Bloedarmoede Intensieve inspanning

Hoewel in sommige families boezemfibrillatie vaker voorkomt, zijn er geen aanwijzingen dat het erfelijk is.

Wat moet je doen bij boezemfibrilleren?

Ben je jonger dan 65 jaar en heb je voor het eerst last van atriumfibrilleren? Bezoek dan binnen twee dagen het ziekenhuis waar een cardioloog de oorzaak onderzoekt. Een snelle behandeling voorkomt soms dat boezemfibrillatie niet of minder snel terugkomt. Niet bij alle mensen gaat het weg. Zij moeten dan meestal bloedverdunners gebruiken.

Ben je ouder dan 65 jaar en heb je voor het eerst last van atriumfibrilleren? Ga dan binnen twee dagen op controle bij de huisarts om je hartslag te controleren. Als het boezemfibrilleren is verdwenen, heb je verder geen behandeling nodig. Als het er nog iets of steeds terugkeert, krijg je waarschijnlijk medicijnen.

Hartkloppingen

Neem hoe dan ook contact op met de huisarts als je voor het eerst hartkloppingen krijgt die niet overgaan na een paar minuten rustig blijven. Ook als je opeens een snelle of onregelmatige hartslag of hartkloppingen krijgt die steeds erger worden, moet je contact opnemen.

Heb je daarnaast ook last van pijn op je borst, kortademigheid, benauwdheid, zweten, bleek zien en een misselijk en/of duizelig gevoel? Neem dan direct contact op met de huisarts.

Magnesiumtekort

Wat mogelijk helpt tegen boezemfibrilleren bij mensen met diabetes, is het op peil houden van de magnesiumwaarde in je bloed. Uit een analyse van fysioloog Jeroen de Baaij en promovendus Lynette Oost van Radboudumc blijkt dat er een sterk verband is tussen de magnesiumwaarde in het bloed en de kans op hartklachten, zoals hartfalen en boezemfibrilleren.

“Ook in de kleine vaten was een verband zichtbaar: meer magnesium in het bloed betekende een lager risico op een diabetische voet en diabetische retinopathie”, zegt Lynette Oost. “Mensen met een hogere magnesiumwaarde in het bloed bleken een aanzienlijk lager risico te hebben op aandoeningen van hart en zowel de grote als de kleine vaten.”

Belangrijke kanttekening: om de langetermijneffecten van magnesiumsupplementen in kaart te brengen bij deze patiënten, is verder onderzoek nodig. Maar het kan geen kwaad als diabetes type 2-patiënten magnesiumsupplementen slikken.

Tips

Om boezemfibrilleren zo veel mogelijk te voorkomen, kun je de volgende dingen doen:

Slik je medicijnen op een vast tijdstip Blijf bewegen Eet gezond Verdiep je in de aandoening, behandeling en gevolgen Bespreek je wensen en zorgen met de arts

