Hoe herken je een suikerverslaving en wat kun je daartegen doen?

We vragen het aan diëtisten Maartje Boot van Green Chef en Kim Brouwers van het Diabetes Fonds.

Heb jij een suikerverslaving?

Je verwacht het niet, maar suiker is dus helemaal niet verslavend. Als je stopt met suikerrijke producten te eten of drinken, ervaar je dus geen afkickverschijnselen zoals dat bij andere verslavingen wel het geval kan zijn. Het probleem is alleen dat wanneer je zoet eet, je daarna alleen maar meer zin krijgt in zoet. “Je hersenen geven namelijk als reactie op suiker dopamine af en dankzij dit hormoon ervaar je een gevoel van geluk”, legt Brouwers uit. Logisch dus dat steeds meer van al dat lekkers wil.

Aangezien je na het eten van één snoepje niet meer kunt stoppen, is het niet zo gek dat je misschien denkt dat je een suikerverslaving hebt. Maar dat kan eigenlijk niet.

Tips om te minderen met suiker

Maar... veel suiker eten is niet goed voor je. Het kan leiden tot verschillende klachten zoals vermoeidheid, een opgeblazen gevoel en buikpijn. Ook vergroot het de kans op overgewicht en diabetes type 2. Probeer daarom te minderen. Deze tips van Maartje en Kim helpen je een handje:

Plan je weekmenu op voorhand

Maak op basis van een weekmenu je boodschappenlijstje. Zo weet je precies wat je de hele week gaat eten, ga je goed voorbereid naar de supermarkt, hoef je niet langs alle gangpaden en kom je ook niet in de verleiding tot ongezonde aankopen. Ook hoef je daardoor minder vaak een tripje naar de supermarkt te maken. Win-win!

Extra tip: wanneer je een weekmenu maakt, kun je ook nadenken over mealpreppen. Hiermee bespaar je tijd en geld. Je hoeft hiervoor echt niet de hele zondag in de keuken te staan. Begin eens met wat meer avondeten te maken, zodat je daar de volgende middag mee kunt lunchen.

Suikerverslaving Beeld Getty Images

Kleine stapjes

Bouw je suikerinname beetje bij beetje af. Drink je regelmatig frisdrank? Vervang dit dan voor water of zelfgemaakte ijsthee van kruiden. Dus nee, geen cola light. Hoewel light-frisdranken minder suiker bevatten, bevatten ze nog wel zoetstoffen. We raden je aan om zoveel mogelijk te kiezen voor water, thee of koffie. Light-frisdrank kunnen namelijk ook het tandglazuur aantasten door de zuren die erin zitten. Mis je een smaakje? Maak een glas water dan lekkerder met wat munt en limoen of een schijfje sinaasappel.

Creatief met kruiden

Er zijn heel wat kruiden die je kan gebruiken om een gerecht een smaakvolle touch te geven. Denk bijvoorbeeld aan kaneel, speculaaskruiden, zoethout of anijs voor zoete recepten. Boot: “Hou je wel van wat pit? Gebruik dan smaakmakers als gember, peper en kerrie.” Door zelf het vlees of de groenten te kruiden, zorg je ervoor dat je precies weet wat er in het gerecht zit. Zo voeg je nooit zomaar zout of suiker toe, want dat is nergens voor nodig. Juist de kruiden zelf brengen een gerecht op smaak.

Groenten als basis

Bij suiker denk je vooral aan koekjes, snoepjes en frisdrank. Maar er zit ook onnodig veel suiker in de maaltijden die je tussen de middag of in de avond eet. Je zou het misschien niet denken maar ook in broodsmeersels, sauzen of kant-en-klare kruidenmixen kan suiker zitten. Gebruik daarom groenten om je maaltijd extra smaak te geven. Dat hoeft niet saai of moeilijk te zijn. Zo kan je bijvoorbeeld een loaded bordje zoete aardappel fries met pulled paddo’s en zelfgemaakte knoflook-sambalsaus maken, en dat zonder hier ook maar één gram suiker aan toe te voegen.

Check het etiket

Als je een voedingsetiket bekijkt, zul je waarschijnlijk verbaasd zijn hoe vaak suiker toegevoegd wordt aan producten waar je het misschien niet van verwacht. ‘Suiker’ is een overkoepelende term voor alle enkelvoudige koolhydraten, daarom staat het niet altijd als ‘suiker’ op een etiket. “Wist je dat er meer dan 50 verschillende benamingen voor suiker zijn?”, zegt Brouwers.

Wil je graag minder suiker eten en heb je een steuntje in de rug nodig? Doe mee aan de Nationale Suiker Challenge van het Diabetes Fonds. De uitdaging is om een week geen toegevoegde suikers te eten en drinken. Daarmee laat je al 99 (!) suikerklontjes staan.

Een maand geen geraffineerde suiker eten is niet niks voor een zoetekauw zoals Lotte. Toch pakte het verrassend goed uit. Er waren drie positieve veranderingen in het bijzonder die haar opvielen:

Bron: Diabetes Fonds