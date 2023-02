Hoe kom je aan cafeïne als je geen koffie drinkt?

Te veel cafeïne maakt je rusteloos, versterkt angstgevoelens, slaapproblemen en hoofdpijn. Niet gek dus dat cafeïnevrije koffie, thee, cola en snoepjes als warme broodjes over de toonbank vliegen. De stof kan echter ook voordelen hebben.

Voordelen van cafeïne

Cafeïne stimuleert je zenuwstelsel. 75 g of meer heeft een positieve invloed op je alertheid en concentratie. Niet gek dus dat zoveel mensen zweren bij een kop koffie in de ochtend. Ook kan cafeïne bij het sporten je uithoudingsvermogen verbeteren en gevoelsmatig de zwaarte van de inspanning verlagen. Hoewel cafeïne je lichaam zelf dus geen energie geeft, kan het je wel het gevóél van energie geven. En dat is ook wat waard.

Koffie en cafeïne zijn bijna synoniem. Misschien lust je geen koffie of drink je het gewoon liever niet - bijvoorbeeld omdat je gele tanden wilt vermijden. Dan haal je cafeïne gewoon uit onderstaande bronnen.

Matcha

Misschien heb je het weleens voorbij zien komen: matcha is hot en happening. Deze groene theepoeder uit Japan bevat een unieke combinatie van L-theanine en cafeïne, waardoor matcha zorgt voor een langdurig opgewekt gevoel en een verhoogde concentratie, zónder later op de dag te crashen (zoals bij koffie vaak het geval is). Maak er zelf lattes, koekjes of cakes mee. Het proberen waard!

Thee

Geen koffiedrinker? Dan val je in de ochtend misschien graag terug op een kop zwarte thee. Hierin zit gemiddeld 30 mg cafeïne per 125 milliliter. Ook in groene thee zit cafeïne (zo’n 20 mg). In witte thee zit naar verhouding de minste cafeïne (zo’n 17 mg).

Proteïnerepen

Proteïnerepen zijn niet alleen goed voor het binnenkrijgen van eiwitten. Sportfanaten krijgen er ook nog eens cafeïne mee binnen, gemiddeld zo’n 3 mg per 100 g. Duursporters kiezen vaak voor met cafeïne verrijkte sportvoeding of supplementen.

Chocolade

Vooruit dan, niet de gezondste in dit rijtje, maar cacaobonen bevatten van nature cafeïne. We moedigen je nu heus niet aan om repen per dag erdoorheen te werken, maar met een blokje krijg je sowieso cafeïne binnen.

Water met een smaakje

Sommige flesjes water met een smaakje die in de supermarkt te koop zijn, bevatten cafeïne. Vaak zit er ook nog eens guaraná in: een plantenextract dat een dubbel zoveel cafeïne bevat als koffiebonen.

Supplementen

Net als vitamines en mineralen is ook cafeïne verkrijgbaar in supplementvorm. Het kan gunstig zijn voor mensen die last hebben van vermoeidheid.

Cafeïnekauwgom

Cafeïnekauwgom is groter dan ‘normale’ kauwgom en bevat vloeibare cafeïne, die je een boost kan geven. In één kauwgom zit algauw zo’n 80 mg cafeïne. Vaak is de kauwgom bovendien verrijkt met B-vitamines en natuurlijke suikers. Dat staat gelijk aan ongeveer twee kopjes koffie of een blikje energiedrank.

Energiedrank en frisdrank

Niet bepaald gezonde opties, maar energiedrank en frisdranken (en dan bedoelen we niet alleen cola) zitten bomvol cafeïne. We betwijfelen echter of je deze als bron van cafeïne wil gebruiken. Ze zitten namelijk net zo vol met ongezonde suikers en toevoegingen.

Benieuwd hoe het is om van koffie over te stappen op kauwgom met cafeïne? In onderstaande video zie je hoe het is.

Bron: Voedingscentrum, AVogel.be, Women’s health