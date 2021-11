Hoe komt het dat je soms sterretjes ziet?

Eerst even een korte uitleg over je ogen. Licht komt binnen via je hoornvlies en legt een route af naar je netvlies. Voordat het licht op je netvlies komt en je het registreert, gaat het licht door je pupil en daarna door je lens. Als er in die route iets misgaat, kun je vlekjes zien. Er kan dus op verschillende plekken in je oog iets misgaan, waardoor je sterretjes ziet. Er zijn allerlei oorzaken voor, variërend van heel onschuldige oorzaken tot ernstige oorzaken waarbij direct behandeling nodig is.

Onschuldige oorzaken

Snel opstaan

Als je snel opstaat terwijl je een tijdje hebt gelegen, daalt je bloeddruk. Als je netvlies slecht doorbloed wordt en minder zuurstof krijgt, werkt het ook minder goed. Hierdoor kun je sterretjes zien. Meestal trekt dit snel weer weg.

Alcohol

Zie je weleens sterretjes terwijl je een kater hebt? Dat komt omdat de afbraakstoffen in alcohol de hersenen en het netvlies prikkelen. Dit kan ervoor zorgen dat je tijdelijk sterretjes ziet.

In fel licht kijken

Als je een tijdje in fel licht kijkt, denk bijvoorbeeld aan de lamp bij de tandarts of aan een flits van een foto, raakt je netvlies overprikkeld. Hierdoor kun je tot een aantal minuten sterretjes zien.

Ouderdom

Tussen de lens en het netvlies zit glasvocht. Door veroudering kan dit glasvocht troebel worden. Als het vocht troebel is, kun je vlekken zien in allerlei verschillende vormen. Sommige mensen zien draden, puntjes, cirkels, strepen of spinragjes. Ze bewegen mee als je je ogen draait. Ze worden daarom 'mouches volantes' (vliegende muggen) genoemd. Dit kan weleens verward worden met het zien van sterretjes.

Ernstigere oorzaken

Mocht je je klachten herkennen in omschrijvingen hieronder, dan kun je het best even een langs de huisarts gaan. Hij of zij kan je indien nodig doorverwijzen naar een specialist.

Oogmigraine

Aanvallen van oogmigraine duren meestal 5 minuten tot een halfuur. Oogmigraine heb je in verschillende vormen. De ene vorm ontstaat in de hersenen en de andere vorm ontstaat in het netvlies. De vorm die in het netvlies ontstaat kan schade aan het oog aanbrengen. Dit komt omdat er spasmes in de vaatjes van het netvlies optreden, waardoor er bloedpropjes kunnen ontstaan. In de meeste gevallen breekt het lichaam deze propjes af, maar als dit niet zo is, kan er zichtverlies optreden.

Chorioretinitis centralis serosa

Dit is een oogaandoening die vooral voorkomt bij mannen tussen de 25 en 45 jaar, maar ook vrouwen kunnen er soms last van hebben. Hierbij komt het netvlies op verschillende plekken een beetje omhoog door vochtophoping. Over deze aandoening wordt gezegd dat het verband heeft met stress, maar de daadwerkelijke oorzaak van deze aandoening is onbekend.

Netvliesloslating

Netvliesloslating is vaak het gevolg van een scheurtje in het netvlies. Als hier vocht doorheen komt, kan het netvlies langzaam gaan loslaten. Als dit gebeurt, wordt een deel van het zicht wazig of zwart.

Bron: Oogfonds.