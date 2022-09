Hoe kun je het beste omgaan met iemand die dementie heeft?

Wat is dementie?

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie (LBD) ook veel voor.

Tip 1: Neem iemand met dementie serieus

Wat vooral belangrijk is, is dat je iemand met dementie serieus neemt. Dat gebeurt namelijk vaak niet. Blijf belangstellend en ga zo veel mogelijk mee in hun beleving. Stel jezelf elke keer dat je op bezoek komt even voor en leg uit wat je komt doen. In sommige gevallen kan het helpen om een naambordje te dragen. Praat in korte zinnen, stel één vraag per keer en wacht even voordat je een reactie krijgt. Kijk of diegene je goed begrijpt.

Tip 2: Stel iemand gerust

Mensen met dementie voelen zich vaak angstig en onzeker. Je kunt deze gevoelens gedeeltelijk wegnemen door ze gerust te stellen. De volgende tips kunnen daarbij helpen:

Maak oogcontact of leg voorzichtig even je hand op de arm van de persoon met dementie voordat je iets zegt.

Vraag toestemming voordat je handelt. Zo laat je de regie bij de persoon met dementie.

Geef complimentjes! Zo krijgt iemand het gevoel iets (nog) goed te kunnen en daardoor groeit de eigenwaarde.

Mensen met dementie huilen snel of voelen zich opgejaagd. Het is belangrijk dat je ze laat weten dat die emoties er gewoon mogen zijn. Benoem daarom de gevoelens die je ziet of hoort, dus bijvoorbeeld: “Ik zie dat je blij/bang/verdrietig bent.”

Tip 3: Focus je op de dingen die iemand nog wél kan

Bij dementie gaan de geest en het lichaam snel achteruit. Toch is het belangrijk om je blijven focussen op de dingen die nog wel kunnen. Probeer deze tips eens:

Bekijk samen foto’s of luister/zing liedjes van vroeger: het langetermijngeheugen van mensen met dementie is vaak nog goed, dus probeer dit regelmatig aan te spreken

Zorg voor lichamelijke beweging: misschien is fietsen niet meer mogelijk, maar kun je wel een klein rondje gaan wandelen. Of eventjes tuinieren.

Laat iemand met dementie dingen ruiken of voelen als je het ergens over hebt en diegene je niet begrijpt. De kans is groot dat er dan ineens wel een belletje gaat rinkelen.

Bron: Alzheimer Nederland, Samen Dementie Vriendelijk