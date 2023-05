Hoe lang mag je menstruatieondergoed dragen?

Verschillende fabrikanten van menstruatieondergoed claimen dat je de onderbroek tot twaalf uur lang kunt dragen. Gynaecoloog Marlies Bongers, gespecialiseerd op het gebied van (hevige) menstruaties, legt uit dat de zwaarte van je menstruatie bepaalt hoe lang je de onderbroek kunt dragen.

Kleine kans op infecties

Ze legt uit dat de kans op infecties heel klein is, in tegenstelling tot bij het dragen van tampons. “Het menstruatiebloed loopt namelijk uit je vagina. Bij de tamponziekte zit de tampon met menstruatiebloed te lang in je lichaam. Dat zit dan tegen je baarmoeder aan. Bij dit product loopt het bloed uit je vagina, dus dan is er waarschijnlijk geen risico.”

Gevoelige vaginahuid

Toch vindt ze het geen goed idee om de onderbroek twaalf uur te dragen. “De vaginahuid is heel gevoelig. Als je daar twaalf uur lang een natte of vochtige stof tegenaan houdt, dan kan dat gaan broeien en irriteren. Dan kun je jeuk krijgen en gevoeliger worden voor schimmels.”

Haar advies: “Twaalf uur is best lang. Als je maar weinig vloeit is dat oké, maar als je veel vloeit, wat voor ongeveer 30 procent van de vrouwen geldt, zou ik het gebruiken zoals maandverband: eens in de paar uur verwisselen.”

Schone onderbroek (of twee) in je tas

Gemiddeld acht uur is een mooie richtlijn. Dat betekent dat je ongeveer drie onderbroeken op een dag nodig hebt. Zorg dus dat je altijd een wetbag in je tas hebt en een schone onderbroek. Na het gebruik spoel je ’m uit en gooi je het menstruatieondergoed in de wasmachine (maximaal 40 graden, niet in de droger). Dan kom jij veilig én droog de hele dag door. Libelle’s Birgit is in ieder geval fan en legt uit waarom. Geen fan van menstruatieondergoed? Dan is de menstruatiecup ook een optie om te proberen.

Bron: RTL Nieuws