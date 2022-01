Iedereen boven de 18 jaar kan vanaf nu drie maanden na de laatste vaccinatie een boosterprik halen. Mocht je na de laatste vaccinatie nog corona hebben gehad, dan kun je pas vanaf drie maanden na de besmetting een nieuwe prik halen.

Waarom een boosterprik?

Een boostervaccinatie is een extra vaccinatie die na een langere periode wordt toegediend nadat je volledig bent gevaccineerd. Deze boostervaccinatie is bedoeld als oppepper die de werking van de eerste vaccinatieserie weer kan verbeteren. Een booster is nodig omdat de beschermende werking van de eerste serie vaccins na een tijdje kan afnemen. Maar ook wanneer de vaccinaties minder goed blijken te beschermen tegen nieuwe varianten van een virus, zoals de omikronvariant.

QR-code blijft geldig

Na de boostervaccinatie blijft je coronabewijs (QR-code) geldig, zegt Rijksoverheid. De boostervaccinatie is namelijk enkel een extra prik die helpt om de bescherming tegen het coronavirus hoog te houden. Zowel voor het coronabewijs voor reizen binnen Europa (DCC) als het coronatoegangsbewijs voor toegang tot activiteiten in Nederland.

Meteen geldige QR-code met boostervaccinatie

Ook hoef je niet opnieuw twee weken te wachten om een geldige QR-code te krijgen. Een boostervaccinatie is een aanvulling op uw coronabewijs. Uiterlijk in de tweede helft van januari krijgt iedereen van 18 jaar of ouder een boostervaccinatie aangeboden. Zo kan iedereen ervoor zorgen dat-ie een geldige QR-code heeft. Reizen met een vaccinatiebewijs blijft daardoor voor veel mensen mogelijk. Kijk voordat je gaat reizen wel altijd even naar de reisadviezen die gelden voor het land dat je bezoekt.

Reizen in Europa

Wil je met je vaccinatiebewijs reizen in Europa, bijvoorbeeld op wintersport? Vanaf 1 februari is het vaccinatiebewijs 9 maanden geldig na de laatste prik. Het is daarna niet meer geldig om mee te reizen. Hiervoor heb je dus wel echt een extra boosterprik nodig. Weet je niet meer precies wanneer je de tweede vaccinatie hebt gekregen? Open even de CoronaCheck-app, want daar staat de datum bij je QR-code. Aangezien de QR-code voor reizen binnen Europa straks dus nog maar negen maanden geldig is, wordt een boosterprik voor iedereen verplicht.

Ook in Nederland wil het kabinet de geldigheid veranderen, aldus de Rijksoverheid. “Het kabinet bekijkt of de geldigheid van het vaccinatiebewijs in Nederland teruggebracht kan worden. Daarbij denkt het aan een geldigheid van 9 maanden na de laatste prik.”

Elke negen maanden prikken

Het lijkt er nu op dat we vanaf nu elke negen maanden geprikt moeten worden, zo lang het certificaat nodig blijft (om te reizen). Maar voor het zover is, gaat daar gelukkig nog wel goed naar gekeken worden. Want wat is het effect van een derde prik? Misschien blijkt deze derde prik wél zo goed dat een vierde niet meer nodig is. Nog even afwachten dus...

Booster toevoegen aan CoronaCheck-app

Heb jij onlangs je boosterprik gehaald en wil je deze graag toevoegen aan de CoronaCheck-app? Of heb je geen CoronaCheck-app en wil je de QR-code van je booster graag op papier hebben? In dit artikel leggen we je stap voor stap uit hoe je dit doet.

Boosterprik, derde prik, coronapil: wat zijn de verschillen? Dokter Rutger legt het uit.

Bron: Rijksoverheid, RIVM