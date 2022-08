Hoe ongezond is het overslaan van je lunch?

Na dit gelezen te hebben, maak je van je lunch hopelijk weer een prioriteit.

Lunch overslaan

In principe is het inderdaad niet goed om je ontbijt over te slaan, aangezien het nuttig is om zo vroeg mogelijk veel van je dagelijkse voedingsstoffen binnen te krijgen zodat je de rest van de dag ertegenaan kunt. Maar we eten niet voor niets drie maaltijden op een dag. Het overslaan van een maaltijd maakt het dan ook moeilijker om aan je voedingsbehoeften voor de dag te voldoen.

Voordelen van lunchen

Bovendien heeft lunchen nog meer voordelen, maar die gelden alleen als je ook echt de tijd neemt om op je gemak wat te eten tussen de middag. Aan je bureau lunchen is namelijk niet zo goed voor je. Het maakt niet uit hoe druk je het hebt: lunchen en eventjes weggaan van je werk zorgt voor extra energie en geeft je een mentale pauze en tijd om op te frissen. Conclusie: lunchen is goed voor je gezondheid, je eetgewoonten, je stofwisseling én je humeur.

Waarom sla je de lunch over?

Als je regelmatig je lunch skipt, is het belangrijk te achterhalen waarom je dat doet. Is je agenda te druk en heb je geen tijd om te eten? Probeer je je de inname van calorieën te verminderen? Is het omdat je collega’s geen lunchpauze nemen? Ga je tijdens de lunch sporten?

Stuk voor stuk redenen om er iets aan te doen, want je kunt de behoefte van je lichaam aan voeding niet negeren. Door de lunch over te slaan, ga je sowieso verschillende symptomen opmerken. Merk je dat je ’s middags minder energie hebt? Of heb je juist drang om te snacken? Slaap je slecht? Ben je chagrijnig (of hangry)?

Is het overslaan van de lunch gevaarlijk?

Nee, af en toe een lunch overslaan is niet zo erg. Maar als het een gewoonte wordt, past je lichaam zich aan vanwege de lagere inname van brandstof en dat kan wél schadelijk zijn voor je gezondheid. Dit kan in de loop van de tijd resulteren in een verlaagd metabolisme en een verhoogd risico op tekorten aan voedingsstoffen.

Bovendien ga je vaak laat in de middag snacken, wat ongezond is aangezien je vaak voor minder gezonde voedingsopties gaat. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat mensen die geen ontbijt of lunch eten, ook minder fruit, groenten, volle granen, zeevruchten en plantaardige eiwitten eten. Bovendien zal je lichaam na een tijdje niet meer gewend zijn om veel calorieën in één keer binnen te krijgen. Hierdoor kan je bloedsuikerspiegel en insuline stijgen als je wél weer een keer goed luncht.

Wat kun je het best eten bij de lunch?

De beste lunch bestaat uit vezelrijke koolhydraten, zoals bonen, magere eiwitten, veel fruit en groenten. Eet alleen niet te veel, want dan heeft je lichaam te veel moeite nodig om het te verteren en voel je je slaperig.

Als jij vaak de lunch overslaat, is het wellicht verstandig om een paar dagen per week de tijd te vinden om tóch te gaan lunchen. Zo kun je zien hoe dit jouw dag beïnvloedt. Heb je meer energie en minder afleiding? Zodra je je dat realiseert, zul je zelf vaker willen gaan lunchen.

Lunch overslaan is dus geen goed idee. Wil je wat kilo’s kwijt, maar val je maar niet af? Diëtist Wendy vertelt wat onverwachte dikmakers kunnen zijn:

Bron: HuffPost, Healthline