Hoe slecht is het om verbrand eten toch op te eten?

Is het eten van aangebrand eten echt zo slecht voor je gezondheid en zelfs kankerverwekkend? Dat kán het zijn. Bij het aanbranden, kunnen er stoffen ontstaan die slecht zijn voor je gezondheid. De zogeheten PAK’S en acrylamide. Dat merk je niet direct, want de effecten op je gezondheid worden pas na lange tijd zichtbaar. Maar het Voedingscentrum zegt wel dat je deze stoffen beter kunt vermijden.

Aangebrand eten: slecht of niet?

“Bak goed, bak goudgeel", schrijft het Voedingscentrum voor. Wanneer je gebakken aardappeltjes goudgeel krokant eet en niet donkerbruin of zelfs zwart, krijg je zo min mogelijk van de vermoedelijk kankerverwekkende stof acrylamide binnen. Deze stof ontstaat wanneer zetmeelrijke producten, zoals aardappelen en granen, worden verhit boven de 120 graden. Denk aan frituren, roosteren, barbecueën, bakken, braden of grillen. Dit geldt niet alleen voor aardappelen, maar bijvoorbeeld ook voor het roosteren van brood.

Acrylamide

Wanneer je grote hoeveelheden acrylamide binnenkrijgt, kan dat schadelijk zijn. Vermoedelijk is het ook kankerverwekkend. Alleen hoe groot die hoeveelheden dan moeten zijn, is nog niet duidelijk. Er is ook geen toelaatbare dagelijkse inname vastgesteld. Daarom is het advies: zorg dat je er zo min mogelijk van binnenkrijgt. Fabrikanten moeten - volgens een Europese wet - zich aan normen houden voor hun productgroep om de acrylamide in producten zo laag mogelijk te houden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt hier ook toezicht op.

PAK’s

De tweede stof die kan ontstaan bij het aanbranden van eten is PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Deze stof kan in aangebrand of gerookt eten voorkomen, bijvoorbeeld van de barbecue. Ook kan het ontstaan door het verbranden van olie of wanneer vet vanuit vlees op de hete kolen van de barbecue terechtkomt. Je kunt de stof via het eten binnenkrijgen, maar ook door het in te ademen of via de huid. Wanneer je deze stof binnenkrijgt, zet je lichaam het grootste gedeelte om in onschadelijke stoffen. Toch kan er ook een deel opgenomen worden in het bloed en in het lichaam ophopen.

De EU heeft geen toelaatbare dagelijkse inname van PAK's vastgesteld omdat de meeste stoffen kankerverwekkend zijn en de inname daarom zo laag mogelijk moet blijven. Inname is niet helemaal te voorkomen, maar je kunt er wel voor zorgen dat je het zo min mogelijk binnenkrijgt. Door bijvoorbeeld te zorgen dat er geen zwarte rand of korstjes ontstaan bij het bereiden van eten en te voorkomen dat vet verbrandt. Wanneer er toch zwarte randjes ontstaan, snijd deze dan voor het eten weg. Om te voorkomen dat vet verbrandt kun je op de barbecue een aluminiumbakje of -folie gebruiken. Om zo min mogelijk van deze stof in te ademen, kun je tijdens het barbecueën beter ook niet in de rook gaan staan.

Bron: Voedingscentrum