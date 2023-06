Hoe veilig is het gebruik van een muggenstekker in je slaapkamer?

Een muggenstekker in het stopcontact verspreidt een reukloze damp die muggen wegjagen uit de ruimte waar je 'm plaatst. Die damp kan wel reukloos zijn, maar wat is het? En is die stof niet schadelijk om in te ademen?

Muggenstekker gebruiken

De meeste muggenstekkers bevatten de stoffen prallethrin of metofluthrin: natuurlijke en synthetische stoffen die zeer giftig zijn voor insecten. Dat klinkt eng, maar deze stoffen zijn veilig te gebruiken voor consumenten. Omdat veel stekkers onder biociden vallen moeten ze goedgekeurd worden door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voordat ze verkocht mogen worden. Indien het is toegelaten, kun je het nummer dat begint met een N on NL terugvinden op de verpakking.

Volgens het boekje

Als je een muggenstekker gebruikt, is het wel belangrijk om dat te doen volgens de instructies op de verpakking. dat betekent: gebruik de stekker alleen binnenshuis, niet in de buurt van etenswaren en aquaria, let op het aantal voltage, steek de stekker niet langer dan voorgeschreven in het stopcontact en gebruik 'm in totaal ook niet langer dan aanbevolen. Ook kun je de muggenstekker beter uit de buurt houden van kinderen onder de twee jaar. Kinderen van die leeftijd lopen een groter risico als ze deze stoffen per ongeluk binnenkrijgen, ook kunnen ze gevoeliger reageren op deze stof.

Krijg je zelf last van huiduitslag, jeuk, bultjes of geïrriteerde slijmvliezen na gebruik van een muggenstekker? Dan kan het zijn dat je hier allergisch voor bent en kun je de stekker beter niet meer gebruiken.

Bron: Radar