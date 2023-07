Hoe weet je of je kind te dik is? 'Kijk bij jonge kinderen niet naar bolle buik of babyvet'

Jeugdarts Lucy Smit werkt met kinderen van 0 tot 4 jaar. Smit is werkzaam bij Jeugdgezondheidszorg Kennemerland en krijgt van weinig ouders de vraag of hun kind overgewicht heeft. Simpelweg omdat ouders zich hier niet bewust van zijn of zich (nog) geen zorgen maken.

“Vaak valt het voor ouders nog niet op”, legt Smit uit. “Terwijl wij al zien dat het kindje aan de zware kant is of dat het er tegenaan zit. Als jeugdgezondheidszorg willen wij overgewicht voor zijn. Ik zie namelijk af toe kinderen van vijf jaar oud die al diabetes hebben of kans hierop hebben door hun overgewicht. Dit kan vaak voorkomen worden.”

Is mijn kind te dik?

Hoe weet je of je kind te dik is? Volgens Smit is een van de richtlijnen de Body Mass Index (BMI). Dit is de verhouding van gewicht in relatie tot lengte. Daarnaast wordt er gekeken naar de ontwikkeling van een kind. Eventuele uiterlijke kenmerken kunnen duiden op overgewicht. Smit: “Bij kinderen zie je geen onderkin, maar kun je wel letten op stevigheid. Stevige beentjes en armpjes bijvoorbeeld. Verder kun je kijken naar de pols. Wanneer daar te veel vet ophoopt, ontstaat er een gleufje. Alsof je een elastiekje om hebt.”

Waar je als ouder niet naar moet kijken om vast te stellen of je kind te zwaar is, is babyvet en/of een boller buikje. “Baby’s hebben meer vet dan volwassenen”, licht de jeugdarts toe. “Hoeveel hangt samen met de ontwikkelingsfase. Meestal gaat dit er wel af zodra het kindje begint met lopen. Ook een bolle buik is geen aanwijzing van overgewicht. Het zou in sommige gevallen een uiting van coeliakie kunnen zijn (gluten-intolerantie).”

Meer calorieën dan verbruik

Overgewicht ontstaat volgens de jeugdarts bij 90 procent van de gevallen omdat de leefstijl niet in balans is. “Simpel gezegd krijgt het kind meer calorieën binnen dan dat het verbruikt”, vertelt Smit. “Ouders denken vaak dat hun kind op dieet moet, maar dat hoeft niet.”

“Met een kleine verandering kun je al veel bereiken. Stel je vervangt één bekertje limonade (halve centimeter siroop) per dag door een beker water en je stopt met chocolademelk en yoghurtdranken als Fristi. Dat scheelt op jaarbasis echt flessen siroop en een hoop suikers. Verder adviseer ik ouders om baby’s niet achter een beeldscherm te zetten, maar te laten spelen op een kleedje op de grond.”

Gezond eten en bewegen

Esther Konijn, werkzaam als kinderdiëtist bij De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin ziet, samen met haar collega’s, dat 70 procent van de gesprekken met ouders over (beginnend) overgewicht van hun kind gaat. Ook zij beaamt dat overgewicht bij kinderen vaak ontstaat door een ongezonde levensstijl.

Tekst gaat verder na de foto.

Kinderdiëtist Esther Konijn. Beeld Jean-Pierre Jans

Een gezonde leefstijl bestaat volgens de kinderdiëtist uit meerdere factoren, waaronder voldoende beweging, slaap en goede voeding. Konijn adviseert de Schijf van Vijf, waarbij brood, boter, aardappelen en pasta, vlees(vervangers), zuivel, fruit, groente en noten(pasta) belangrijke voedingsstoffen, vitamines en mineralen leveren.

“Natuurlijk kun je zo nu en dan wel een boterham met Nutella voorschotelen”, geeft de kinderdiëtiste aan. “Zolang de voeding over het algemeen in balans is en er niet dagelijks meer calorieën binnenkomen dan er verbruikt worden. “Daarnaast is beweging - 60 minuten per dag - belangrijk”, geeft de kinderdiëtiste aan. “Maar ook het slaappatroon, dat per leeftijd verschilt, doet ertoe. Wanneer een kind te weinig slaapt, is er een grotere kans op overgewicht.”

Borstjes, buikvet of vet bij de benen

Wanneer je kind zichtbaar te zwaar is, zou je dit volgens Konijn mogelijk kunnen zien aan borstjes (bij jongens), buikvet (bij beide) of vet bij de benen (ook bij beide). Maar dit is per kind heel verschillend en moet voorzichtig besproken worden. “Focus niet op het uiterlijk maar stel vragen over waar je kind tegenaan loopt door het overgewicht”, geeft ze als advies.

“Zoals of je kind mee kan komen met gym of hij/zij/hen genoeg energie heeft en zich goed kan concentreren. Vaak vertelt een kind zelf over opmerkingen door klasgenootjes, heeft iets opgepikt op social media, of wil niet zwemmen door schaamte. Dan kun je vragen hoe het kind naar het eigen lichaam kijkt en wat het met hem of haar doet.”

Met het hele gezin

Om je kind zo goed mogelijk te ondersteunen, adviseert de kinderdiëtiste om het hele gezin te betrekken bij ontbijt, lunch (indien schoolvrij) en avondeten. Konijn: “Een gezonde eetomgeving stimuleert gezonde eetgewoontes en een gezond gewicht. Eet na school gezamenlijk fruit en ga lekker buiten spelen met elkaar of wandelen of fietsen. Wanneer iedereen in het gezin meedoet, zal het kind zien dat het erbij hoort. Waardoor het zelfvertrouwen ook toeneemt en het een gewoonte wordt. Geef het goede voorbeeld. Je geeft daarmee je kind een belangrijke gezonde basis mee voor de toekomst.”