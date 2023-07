Hoera! Vrouwen met dikke, ronde billen zijn gezonder

Vrouwen met dikke, ronde billen zijn veel gezonder, beweren onderzoekers van de Universiteit van Oxford.

Dikke billen zijn gezond

Voor dit onderzoek onderzochten ze 1600 vrouwen met een fors achterwerk. Wat blijkt? Vrouwen met dikke billen hebben een lager cholesterolgehalte, waardoor ze minder kans hebben op diabetes en hart- en vaatziekten. Daarnaast blijken zij een hoger gehalte aan omega 3-vetzuren te hebben. En laten die nu supergezond zijn. Omega 3-vetzuren zijn bewezen goed voor de ontwikkeling van de hersenen.

Nog meer voordelen

En er is nóg een voordeel: vrouwen met dikke billen hebben meer overlevingskans. Dat beweert de Franse sociologe Abigail Saguy: “Als je alle sterfgevallen neemt en kijkt naar de Body Mass Index (BMI)-categorieën waarin mensen worden ingedeeld, dan valt allereerst op dat mensen met ondergewicht met afstand de grootste kans hebben om vroeg te overlijden.” Volgens haar zegt je BMI lang niet alles, maar je levensstijl wel. “We vinden dik zijn moreel verwerpelijk, maar dat maakt het nog niet direct ongezond”, zei ze in Trouw. Iemand met een gezonde levensstijl, waarbij je voldoende beweegt en gevarieerd eet, zou júíst zwaarder moeten wegen, stelt Saguy. Weg met de BMI dus, en omarm je curves!

Het primitieve brein smult ervan



Omdat het evolutionair de belangrijkste taak van mannen is om zich voort te planten, is het mannenbrein min of meer geprogrammeerd om op een vrouw met ronde vormen te vallen. Aan de billen en taille van een vrouw denken ze namelijk in één oogopslag te zien of zij vruchtbaar én vrijgezel is. Dikke billen? Vruchtbaar. Slanke taille? Niet zwanger. Heel primitief allemaal, maar het zit er nog steeds in. Aantrekkingskracht wordt nu eenmaal voor een groot deel bepaald door het instinct, waarvoor de basis al ééuwen geleden is gelegd.

Of je nu al gezegend bent met een goedgevormde bilpartij of juist wat rondere billen zou willen hebben: een work-out op zijn tijd doet je achterwerk altijd goed:

Bron: Nature, Trouw