Hoeveel blikjes lightfrisdrank met zoetstof aspartaam mag je nog drinken per dag?

Suiker wordt ook wel het nieuwe roken genoemd en daarom zitten steeds meer producten vol kunstmatige zoetstoffen. Eén van die zoetstoffen is aspartaam, een stof die tweehonderd keer zoeter is dan suiker en nauwelijks calorieën bevat. Toch blijkt dit alternatief niet zo rooskleurig.

Onderzoek WHO naar zoetstof aspartaam

De afgelopen tijd deden twee afdelingen van de WHO onderzoek naar de zoetstof aspartaam. De ene afdeling keek of er aantoonbaar bewijs bestaat dat deze stof kankerverwekkend is, de andere groep beoordeelde bij welke hoeveelheid van die stof in een voedingsproduct er sprake is van een daadwerkelijk risico voor de gezondheid. De resultaten van dit onderzoek werden eind juni al naar buiten gebracht.

Kankerverwekkend?

Aanleiding voor de WHO om dit onderzoek te doen is het feit dat kanker wereldwijd één van de belangrijkste doodsoorzaken is. “Jaarlijks sterft 1 op de 6 mensen aan kanker”, zegt dr. Francesco Branca, directeur van de afdeling Voeding en Voedselveiligheid van WHO op hun website. Dat zijn schokkende cijfers.

Hoewel er volgens Branca geen directe reden tot bezorgdheid is, wijzen de beoordelingen van aspartaam op mogelijke kankerverwekkende effecten, waardoor meer en groter onderzoek nodig is.

Toch hoeven producenten volgens Branca niet per direct producten met aspartaam terug te roepen. Ook hoeven mensen niet gelijk te stoppen met de inname van aspartaam. De WHO zegt, tegelijk met de waarschuwing, dat de zoetstof veilig te gebruiken is mits de aangeraden dagelijkse hoeveelheid niet wordt overschreden. Maar hoeveel is dat?

Hoeveel aspartaam mag je per dag nuttigen?

De aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) van aspartaam is volgens de WHO 40 milligram per kilo lichaamsgewicht per dag en blijft ondanks de onderzoeksresultaten voorlopig ongewijzigd. Dat betekent dat een volwassen vrouw van 70 kilo 2800 milligram aspartaam zou mogen nuttigen. Om dit in perspectief te plaatsen: dat is omgerekend 4,5 liter, of veertien blikjes lightfrisdrank.

Lightfrisdrank drinken

Wie voorlopig toch het zekere voor het onzekere wil nemen, drinkt in plaats van een blikje cola (light) een glas water - al dan niet met wat fruit om het water een smaakje te geven. Dat blijft de állergezondste keuze. “Als consumenten voor de keuze staan om cola met zoetstof te nemen of cola met suiker, dan denk ik dat zij een derde optie moeten overwegen: water drinken”, bevestigt Branca.

Bron: WHO