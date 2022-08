Hoeveel glazen water moet je drinken tijdens een hittegolf?

We krijgen vaak te horen dat het belangrijk is om veel te drinken als het warm weer is. De reden hiervoor is dat je lichaam wilt zweten tijdens hitte. Dat zweet verdampt op je lichaam en zorgt voor verkoeling. En voor zweet heb je natuurlijk wel vocht in je lichaam nodig.

Elk uur een glas

Precies zeggen hoeveel water je moet drinken is lastig te vertellen. Maar het Voedingscentrum adviseert om elk uur een glas water tot je te nemen. Je verliest immers meer zweet, dus je hebt ook meer vocht nodig. Houd ook je urine in de gaten. Als je ziet dat hij donker van kleur is, dan drink je te weinig. Uitdroging kan een gevolg zijn.

Reken het uit

De Amerikaanse Mayo Clinic gaat nog een stapje verder: de organisatie heeft berekend wat het gemiddelde aantal glazen water is dat je - idealiter - op een dag binnen moet binnenkrijgen. Volgens de kliniek zouden mannen 13 glazen water per dag moeten drinken (ongeveer 3 liter) en vrouwen 9 glaasjes (zo’n 2,2 liter). Maar omdat het per persoon flink kan verschillen hoeveel water je precies nodig hebt, hebben ze een formule bedacht om het voor jezelf uit te rekenen. Neem je gewicht en deel dat door 30: de uitkomst zou het aantal liter water zijn dat jij ongeveer per dag nodig hebt.

Baby's en ouderen

Voor ouderen is de hitte extra risicovol omdat de nieren minder goed werken. Daarom moeten zij normaal gesproken zo'n 1,7 liter per dag drinken en nu meer: ruim 2 liter. Baby's die borstvoeding krijgen, hoeven geen extra water te drinken. Dat is juist niet goed, meldt het Voedingscentrum, omdat ze dan mogelijk minder melk drinken waardoor ze onvoldoende voedingsstoffen binnenkrijgen.

Water bij de hand

Drinken is sowieso goed, maar houd het met name bij water. Koffie en thee is ook een goede optie, mits je die zonder melk en suiker drinkt. Hoe lekker ook: frisdranken en fruitsappen kun je beter links laten liggen. Daar zit veel suiker in. En drink bij elke alcoholische versnapering er een glas water naast. Ga je op pad? Neem dan altijd een flesje water mee!

Bron: Voedingscentrum, Nieuwsblad, AD