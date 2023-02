Hoeveel vrienden heb je nodig om gelukkig te zijn?

We weten hoeveel uur we per nacht moeten slapen en hoeveel stuks fruit we dagelijks moeten eten, maar kunnen we er ook achter komen hoeveel vrienden je zou moeten hebben om je op je best te voelen? Je sociale contacten zijn immers ook heel belangrijk voor je gezondheid. Eenzaamheid kan zorgen voor klachten als depressie, angst, hartaandoeningen en beroertes. Uit onderzoek van de Amerikaanse Brigham Young University uit 2010 blijkt zelfs dat eenzaamheid net zo schadelijk kan zijn voor je gezondheid als het roken van 15 sigaretten per dag. De noodzaak van een sociaal netwerk is er dus wel degelijk. Wanneer is een sociaal netwerk groot genoeg om een positief effect te hebben op je gezondheid?

Hoe meer vrienden, hoe beter?

Meer dan de helft van alle Nederlanders heeft een tot vijf vrienden, dat onderzocht PostNL in 2019. 28 procent van de mensen heeft zes tot tien vrienden en één op de tien Nederlanders zegt tien tot vijftien vriendschappen te hebben. Is die laatste groep dan ook het gelukkigst?

Is het zo dat hoe meer vrienden je hebt, hoe blijer je bent? Er zijn niet veel onderzoeken die specifiek antwoord geven op de vraag hoeveel vriendschappen je zou moeten hebben. De onderzoeken die er wel zijn, noemen een aantal dat varieert tussen de drie en zes vrienden om ons het gelukkigst te maken. We zouden niet veel gelukkiger (maar ook niet ongelukkiger natuurlijk) worden als er nog meer bijkomen.

Sociale contacten

Er is wel een bekende theorie die vertelt hoeveel vrienden, of beter gezegd contacten, een mens kán hebben (en dus niet per se nodig heeft) van de Britse psycholoog Robin Dunbar. Dunbar zegt dat ons brein in staat is om 150 sociale contacten tegelijkertijd te hebben. Dan hebben we het over familie, vrienden en kennissen. Die groepen zijn ook weer onder te verdelen in verschillende lagen. De eerste laag is vaak een partner of ouders, dan komen er vijf intieme vrienden, vijftien beste vrienden, vijftig goede vrienden en als laatste de kennissen.

Behoefte aan verschillende vrienden

Zeker niet iedereen wordt blij van een sociale kring die bestaat uit 150 mensen. Je persoonlijkheid en karakter spelen een grote rol in het aantal vriendschappen dat ideaal voor jou is. Een introvert persoon vindt het misschien helemaal prima om twee vrienden te hebben, terwijl een extravert persoon het liefst nog over die 150 zou heengaan. Daarom zijn er ook niet veel onderzoeken die één antwoord geven op de vraag. Om te ontdekken of jouw sociale netwerk groot genoeg is om je gelukkig te maken, kun je jezelf beter afvragen of je alle kanten van jezelf en al je interesses kunt delen met je vrienden.

Niet alle interesses en behoeften hoef je te kunnen vinden bij één vriend. Wanneer je een grotere vriendengroep hebt, is de kans groter dat al die verschillende kanten en interesses wat aandacht krijgen. Dat kan binnen een kleinere vriendengroep anders zijn. Wanneer je je niet helemaal jezelf voelt, kan het dus zijn dat je behoefte hebt aan een nieuw type vriendschap. Of je al heel veel vrienden hebt of niet, maakt dan eigenlijk geen verschil. Het magische getal is er dus niet. Luister vooral goed naar jezelf om het antwoord op deze vraag te vinden.

Bron: Postnl.nl, Volkskrant.nl, NYtimes.com