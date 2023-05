Honderden meldingen over vleesetende bacterie in Nederland: “Diepe huidinfecties en veel pijn”

Sinds 19 januari moeten alle besmettingen met de GAS-bacterie (groep-A-streptokokken) bij het RIVM gemeld worden. In de eerste drie maanden van 2023 waren dat 374 gevallen.

Vleesetende bacterie

De vleesetende bacterie is een bacterie die veel mensen in hun keel of op hun huid hebben zonder dat ze er ziek van worden. Bijna alle kinderen hebben er wel eens een last van gehad: krentenbaard, een ontstoken keel of roodvonk zijn er uitingen van. Heel soms zijn er ernstige infecties, zoals bloedvergiftiging, longontsteking, (kraamvrouwen)koorts of necrotiserende fasciitis. Dat is een onderhuidse infectie die huid, spier- en vetweefsel kan vernietigen en bijvoorbeeld kan leiden tot amputaties. Aan die infectie dankt de bacterie de naam ‘vleesetend’.

Opmerkelijke stijging

Opvallend is volgens het RIVM dat er in 2023 al achttien meldingen bij waren van hersenvliesontsteking (meningitis). Dat is veel: de afgelopen veertig jaar telde het meningitis-instituut NRLBM gemiddeld maar vijf patiënten per jaar met de bacterie. Vorig jaar was al een stijging te zien: in heel 2022 waren er negentien gevallen van deze hersenvliesontsteking.

“Het is een opmerkelijk stijging”, zegt arts-microbioloog Bert Mulder van het Nijmeegse ziekenhuis CWZ. Vorige maand had zijn ziekenhuis in een weekend acht patiënten met de bacterie. “Het merendeel van de patiënten heeft diepe infecties in de huid. Het belangrijkste kenmerk is pijn: mensen trekken hun been of arm al terug als je er alleen maar naar wijst.”

Negen kinderen overleden

De opmars van de vleesetende bacterie uitte zich vorig jaar nog vooral bij kinderen. Volgens de laatste cijfers van het RIVM werden er in 2022 42 kinderen tussen 0 en 5 jaar ernstig ziek: dat is zeven keer zo hoog als in de jaren ervoor. Er overleden negen kinderen door de infectie.

In januari, februari en maart van dit jaar zijn er al zestien of zeventien meldingen gedaan van kinderen met de GAS-bacterie. Deze hoge aantallen komen volgens het RIVM omdat nu meer ziektebeelden moeten worden gemeld waarbij de bacterie een rol speelt.

Ook in andere landen

Waardoor de opmars van de bacterie te verklaren is, is niet bekend. Ook in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Ierland worden meer mensen ernstig ziek door de bacterie. De opleving zou volgens het RIVM het gevolg kunnen zijn van de corona-maatregelen, waardoor mensen minder in aanraking kwamen met virussen en bacteriën. Daardoor zijn mensen nu misschien meer vatbaar.

Vleesetende bacterie bestrijden

De kans op een infectie is groter tijdens of kort na een luchtweginfectie (zoals griep) en waterpokken. Meestal zijn de infecties onschuldig, maar soms dodelijk. De infectie met de GAS-bacterie kan worden bestreden met antibiotica.

Bron: AD