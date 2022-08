Huidklachten na zwemmen in natuurwater? Dít kan het zijn

En nog belangrijker: is het gevaarlijk?

Blauwalg

Blauwalg is een bacterie die voorkomt in zoetwater en er meestal uitziet als wier of ‘groene soep’. Sommige blauwalgen maken gifstoffen aan, die een risico vormen voor je gezondheid. Als je in water met (giftige) blauwalg gaat zwemmen, kun je huidklachten krijgen.

Symptomen van huidklachten door blauwalg zijn:

Huidirritatie

Roodheid van de huid

Jeukende of branderige huid

Jeukende of branderige ogen

Rode ogen

Allergische reactie (netelroos)

Deze klachten ontstaan vaak op plekken waar het langer nat blijft, zoals onder de zwembroekrand of bikini. Als je water binnenkrijgt dat besmet is met blauwalg kun je ook last hebben van:

Misselijkheid

Buikkrampen

Overgeven

Diarree

Door de stijgende temperaturen duikt blauwalg steeds vaker op in het Nederlandse zwemwater. Ook botulisme ontwikkelt zich érg snel bij dit soort temperaturen. Daardoor gelden op meerdere plekken al zwemwaarschuwingen. Voordat je ergens een duik neemt, kun je dus het beste eerst even op zwemwater.nl kijken. Op deze site staan namelijk honderden zwemlocaties door het hele land, die regelmatig door waterbeheerders worden gecontroleerd.

De klachten verdwijnen meestal na enkele dagen. Bij veel last, kun je smeren met een koelzalf. Duurt het langer en heb je veel jeuk en pijn? Ga dan langs de huisarts.

Zwemmersjeuk

Ziet je huid er na het zwemmen in zoet natuurwater branderig, rood en bobbelig uit? Dan heb je waarschijnlijk zwemmersjeuk.

Dit is een uitslag die vooral in het voorjaar en de zomer voorkomt. Je loopt zwemmersjeuk alleen op als je in zoet natuurwater zwemt, zoals een meer, rivier of plas. Het wordt veroorzaakt door de larven van de platworm, die vooral op warme dagen in grote hoeveelheden in natuurwater kunnen voorkomen. Deze beestjes kruipen terwijl jij zwemt in je huid. Daar gaan ze gelijk dood, maar ze veroorzaken wel zwemmersjeuk, een soort allergische reactie in je huid.

Symptomen van zwemmersjeuk zijn:

Kleine rode puntjes op je huid

Rode, bobbelige uitslag op je huid

Branderige blaasjes en pukkeltjes die jeuken

Soms kun je naast huiduitslag ook hoofdpijn en koorts krijgen of in sommige gevallen zelfs misselijk worden en braken. Dit gebeurt eerder bij mensen die al vaker zwemmersjeuk opgelopen hebben.

Er is helaas geen medicijn dat helpt tegen zwemmersjeuk. Het gaat meestal vanzelf weer over. Soms kan een ice pack of corticoïdecrème helpen om de pijn en jeuk te verlichten. Let op: het kan soms een week duren voordat de jeuk helemaal weg is. Verdwijnt de uitslag niet? Neem dan contact op met je huisarts.

Aquagene urticaria

Heb jij zelfs na het douchen nog last van jeukende uitslag? Dan heb je misschien wel een waterallergie. Aquagene urticaria is een zeldzame vorm van urticaria, een soort netelroos die uitslag veroorzaakt nadat je in het water bent geweest. Dit hoeft niet alleen bij natuurwater te zijn, maar kan ook ontstaan bij regen, sneeuw, zweet en tranen.

Symptomen van aquagene urticaria zijn:

Rode huid

Branderig gevoel

Striemen

Ontstekingen op je huid

Uitslag rond de mond

Moeite met slikken

Wanneer je je lichaam droogt, zouden de symptomen binnen 30 tot 60 minuten weer moeten verdwijnen. Is dit niet het geval, bel dan even de huisarts.

Er is helaas geen remedie voor aquagene urticaria. Wel kunnen anti-histaminemedicijnen helpen de symptomen te verlichten. Bij ernstige aanvallen na contact met water, kan mogelijk een EpiPen gebruikt worden. Gebruik deze niet zomaar en doe dit alleen op advies van de dokter.

Chlooruitslag na zwemmen in zwembaden

Krijg je juist uitslag van zwemmen in een zwembad? Dan komt dit waarschijnlijk door het chloor. Chloor is een element dat in zwembaden gebruikt wordt om het water te desinfecteren. Het maakt het eigenlijk veiliger om in te zwemmen, alleen kunnen sommige mensen er juist last door krijgen.

Als je chlooruitslag krijgt na het zwemmen, dan kan dat voor de volgende symptomen zorgen:

Jeukende, rode uitslag

Korstjes

Kleine bultjes of netelroos

Gezwollen of gevoelige huid

Ook je ogen kunnen geïrriteerd raken door blootstelling aan chloor. Of je kunt last krijgen van je luchtwegen. In dat geval moet je vaak hoesten en niesen wanneer je aan het zwemmen bent. Als je een ernstige allergische reactie krijgt, zoals netelroos die niet weggaat of je hebt moeite met ademhalen, moet je medische (nood)hulp zoeken.

Last van rode ogen na het zwemmen? Dat kan híer aan liggen.

Nog even in het kort

Het verschil tussen chlooruitslag en zwemmersjeuk is dat chlooruitslag een reactie is op blootstelling aan chloor, terwijl zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door microscopisch kleine parasieten die in zoet water leven. Ook blauwalg komt alleen voor in natuurwater, terwijl je bij aquagene urticaria symptomen ervaart als je überhaupt in contact komt met water.

Dokter Rutger vertelt je in deze vlog wat je het beste kunt doen tegen zwemmersjeuk:

Bron: Healthline, zwemwater.nl, Ons Water, Thuisarts