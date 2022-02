Huisarts over vitaminepillen: “Van de meeste is de werking nooit wetenschappelijk aangetoond”

Nu.nl sprak met haar over het grote misverstand rondom vitaminepillen.

Werking niet wetenschappelijk bewezen

“We nemen vitaminepillen omdat ze de weerstand zouden boosten. Maar het is maar de vraag of dat werkelijk zo is. Van de meeste supplementen is nooit wetenschappelijk aangetoond dat ze iets voor de gezondheid doen”, vertelt de huisarts aan de nieuwssite.

Vitamine D

Daarom zegt ze: “Eet gewoon zo gevarieerd mogelijk, dan krijg je alle vitamines binnen die je nodig hebt.” De huisarts raadt maar één vitaminepil aan: vitamine D. “Die maken we voor het grootste deel aan in de huid. Maar van september tot april is er te weinig zonkracht. In die maanden is het vooral voor vrouwen belangrijk extra vitamine D te nemen.”

Zwangerschap

“Mensen met een donkere huidskleur en oudere mensen, vrouwen boven de vijftig en mannen boven de zeventig, maken de vitamine minder makkelijk aan. Hen raad ik aan het hele jaar extra vitamine D te nemen.” Ook tipt ze vrouwen die zwanger zijn of willen worden om foliumzuur bij te slikken.

Vitamine C

Verder mogen we de supplementen dus laten staan volgens de huisarts. Veel mensen slikken in de winter vitamine C bij, om hun weerstand te boosten. Daarover zegt ze: “Vitamine C in natuurlijke substantie, zoals in sinaasappels, ís inderdaad goed voor de weerstand. Maar van vitamine C in een pil of preparaat, in geïsoleerde vorm dus, is dat nooit aangetoond.”

Overdoseren

Het motto van de huisarts is: geen pillen, maar paprika. In ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ gelooft ze ook niet als het op vitaminepillen aankomt: “Zo onschadelijk is het niet. Sommige vitamines, zoals vitamine A en sommige B-vitamines kun je makkelijk overdoseren. Een teveel aan vitamine A kan vergiftiging veroorzaken. Zwangere vrouwen hebben door een vitamine A-overdosis een grotere kans op een baby met een aangeboren afwijking. Lange tijd te veel vitamine B6 per dag binnenkrijgen kan leiden tot aantasting van het zenuwstelsel. Daarom raad ik iedereen af om zomaar een vitamine B-complex te nemen. Overdoseren kan echt gevaarlijk zijn.”

Bron: Nu.nl