In het weekend je gezonde eetpatroon helemaal loslaten? Dat is niet goed voor je brein

Eet je op doordeweekse dagen altijd gezond, maar laat je dat in het weekend meestal los? Die wisseling in eetgewoontes is niet goed voor je brein. Vrijdag patat-dag of zaterdag standaard een borrel met een bijpassende uitgebreide borrelplank? Volgens Australische onderzoekers heeft het afwisselen van een gezond en ongezond eetpatroon invloed op het kortetermijngeheugen.

Ongezond eten en je brein

De onderzoekers doken in het fenomeen dat zij ‘diet cycling’ noemen. Ze deden onderzoek naar het effect van ongezond eten op de (mentale) gezondheid, in verschillende porties en over een langere periode. Voor dit onderzoek kreeg een groep ratten gezond voedsel en een andere groep ratten ongezond voedsel met veel suiker en vet en een derde groep wisselde die twee verschillende soorten voedsel af.

De groep ratten die alleen junkfood kreeg, scoorde daarna slechter op de werkgeheugentest dan de groep ratten die gezond had gegeten. Hoe langer de dieren ongezond hadden gegeten, hoe minder goed ze dingen konden onthouden. Ook de invloed op het maag-darmstelsel was groot en de ratten die ongezond hadden gegeten kwamen ook meer aan.

Maag-darmstelsel en geheugen

De onderzoekers zagen een verband tussen de bacteriën in het maag-darmstelsel en de werking van het kortetermijngeheugen. “De aanwezigheid van twee bacteriesoorten is gelinkt aan de verminderde werking van het kortetermijngeheugen. Cyclisch diëten en de effecten daarvan op het microbioom hebben dus direct invloed op de staat van het geheugen”, licht professor Mike Kendig toe.

Sterk geheugen

Een veranderende darmflora door een ongezond dieet met veel vet en suikers heeft dus invloed op ons brein. Om je kortetermijngeheugen sterk te houden moet je gezond blijven eten, voor een langere periode. Als je dat gezonde gevarieerde dieet met veel fruit en groente elke week onderbreekt met een paar dagen ongezond eten, kan dat dus een negatief effect hebben op je brein. Wij hadden het ook liever anders gezien.

