Interessant leesvoer: de opvallende uitspraken van Katja Schuurman over alcohol en psychedelica

In Schuurman & Spigt ruimen op, de podcast die de dames enige tijd geleden zijn gestart, praten de twee uitgebreid over hun ervaringen met geestverruimende middelen. Hoewel beiden ermee hebben geëxperimenteerd, is er maar één die het iedereen zou aanraden: “De wereld zou ervan opknappen”, stelt Katja.

Angst voor de dood (en truffels?)

In eerste instantie gaat het gesprek over angst voor de dood, waarop Katja met een verhaal komt over de vrouwenceremonie met truffels die ze vorige week heeft gedaan. Direct valt Frédérique haar in de reden met een boodschap voor hun luisteraars: “Niet doen, don’t try this at home.” Katja weet niet wat ze hoort: “Natuurlijk wel!” En daarmee klinkt het startsignaal voor een stevige discussie.

Niet al te slimme mensen

“Ik was pas op een vliegveld in Parijs”, steekt Katja van wal. “Je loopt het vliegtuig nog niet uit of je struikelt al over de flessen drank die je worden aangeboden, en de sloffen sigaretten. Waarmee ik wil zeggen: het wordt je bijna opgedrongen.” En dat is niet zomaar, denkt ze. “Ik ben niet van de grote complotten, maar ik denk niet dat het vervelend uitkomt voor ‘de boven ons gestelden’, zoals Theo van Gogh dat zo mooi zei, dat mensen niet al te wijs zijn. Want het is lastiger om daarover te heersen.” Grote hoeveelheden bier en andersoortige geestvernauwende middelen dragen hier volgens haar aan bij.

Snoepen van de verboden vrucht

Katja gaat verder: “Ik begon hierover omdat we het hadden over de dood, zelf sterven en angst voor de dood. Ik heb de mooiste onderzoeken gezien. Ik heb het misschien al een keer aangeraden, maar ik doe het nog een keer: How To Change Your Mind, een docu op Netflix.” Met name de eerste twee afleveringen, die over lsd en psylocibine, raadt ze aan.

Frédérique zet daarop de hakken in het zand. “Nu gaan we het ook nog over lsd hebben? Dat moet je al helemaal niet doen! Ik zie nog steeds geflipte mensen lopen uit onze generatie, toen dat gewoon normaal was. Trippende idioten die de landingsbaan op rennen en denken dat ze een kip zijn. Kom op, dat is ook helemaal niet verstandig.” Maar Katja geeft zich niet gewonnen. “En hoe zien de mensen in de kroeg eruit op een zaterdagavond?” wil ze weten.

Natuurmedicijn

Het gesprek neemt een interessante wending als Frédérique toegeeft ook weleens van de verboden vrucht te hebben gesnoept. “Ik heb lsd gebruikt toen ik jong was. Ik weet precies wat er dan gebeurt”, vertelt ze. “Nou, ik vind je er potent bij zitten”, merkt Katja op. “Ik denk dat je daarom zo leuk bent geworden.”

Richting het einde van het gesprek komt Katja met een kleine disclaimer. “Je moet het natuurlijk niet op eigen houtje heel veel gaan doen.” Ze sluit af met een overtuigend pleidooi. “Ik denk dat heel veel mensen geholpen zijn als ze dit op een goede manier gebruiken. Ze gaan het ook steeds meer gebruiken in de psychiatrische zorg, bij traumaverwerking en bijvoorbeeld om de angst voor de dood weg te nemen. Het is een natuurmedicijn en de volgende keer ga ik hier weer iets over zeggen. Dan ga jij maar even naar de wc of je hond uitlaten”, zegt ze lachend tegen Frédérique.

Nieuwe verbindingen in je hersenen

Het klinkt je wellicht wat vreemd in de oren, maar Katja heeft absoluut een punt. Al uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken zijn de heilzame effecten van psychedelica naar voren gekomen. Zo stelde Expert Review of Neurotherapeutics dat psylocibine, één van de actieve stoffen in truffels, helpt bij het bestrijden van verslavingen. En depressieve proefpersonen, die tijdens een onderzoek van het Imperial College London psylocibine kregen toegediend, waren na afloop beter in staat zowel positieve als negatieve emoties te accepteren. Dit in tegenstelling tot wanneer ze antidepressiva slikten, waardoor ze zich geestelijk afgestompt voelden.

Ook als je nergens last van hebt, kan psylocibine iets voor je doen. Uit een studie, die in het Journal of the Royal Society werd gepubliceerd, blijkt bijvoorbeeld dat het stofje ervoor zorgt dat er nieuwe verbindingen ontstaan tussen bepaalde gebieden in de grote hersenen, waardoor die beter samenwerken en andere verbanden leggen.

Bron: Schuurman & Spigt ruimen op