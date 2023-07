Is de HPV-zelftest net zo betrouwbaar als een uitstrijkje bij de huisarts?

Wat is de HPV-zelftest?

Met deze thuistest kun je zelf cellen uit je vagina afnemen voor het testen op HPV. Dit is het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Je krijgt de test opgestuurd en aan de hand van de gebruiksaanwijzing kun je vervolgens de test bij jezelf afnemen en deze opsturen naar een laboratorium. Er bestaat nog weleens verwarring over de test. Sommige vrouwen denken dat de test kan uitwijzen of je baarmoederhalskanker hebt, maar dat is niet zo. De test kan alleen uitwijzen of je HPV hebt. Als dit uit de test blijkt moet je alsnog een afspraak maken bij de huisarts voor een uitstrijkje.

Is de HPV-zelftest betrouwbaar?

Het RIVM is er heel duidelijk over: zij zeggen dat de zelftest net zo betrouwbaar is als een uitstrijkje bij de huisarts. Het maakt dus niet uit of je ervoor kiest om het zelf te doen of het door de huisarts te laten doen. Sommige vrouwen zijn bang dat ze de test verkeerd afnemen en daardoor een valse negatieve test krijgen, maar volgens gynaecoloog Ruud Bekkers is deze kans echt heel klein. “Theoretisch kan het, maar als je het kwastje op de goede manier inbrengt moet het goed komen. Een test is nooit 100 procent waterdicht, maar deze komt daar wel heel dichtbij.” Zolang je dus alle stappen in de gebruiksaanwijzing goed volgt, moet het helemaal goed komen.

De zelfafnameset kun je na je uitnodiging online aanvragen via Mijn Bevolkingsonderzoek. Mocht je vragen hebben, dan verwijzen we je naar Bevolkingsonderzoek Nederland.

Bron: RIVM, 1 Vandaag