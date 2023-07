Is het gezond om op blote voeten te lopen? Dít zegt de podotherapeut

We vragen het aan podotherapeut Linda Ehrenhard, de expert op het gebied van voetgezondheid. Wat zegt zij hierover?

Hoeveel minuten per dag zou je op blote voeten moeten lopen?

Er is geen dagelijkse aanbevolen hoeveelheid tijd om op blote voeten te lopen. Volgens Ehrenhard hangt het af van persoonlijke voorkeuren, levensstijl en omgevingsfactoren. Ook speelt de bouw van je voet mee. Wanneer er een zogenaamd ‘bouwfoutje’ in de voet aanwezig is, kan dit klachten geven bij blootsvoets lopen, met name bij het lopen op een harde ondergrond. Daarom is het advies om te beginnen met blootsvoets lopen op een zachte ondergrond.

Op blote voeten lopen is gezond om déze redenen

Een aantal redenen waarom op blote voeten lopen gezond kan zijn:

1. Verbeterde voetspieren en stabiliteit

“Het lopen op blote voeten stimuleert de kleine spieren in je voeten, enkels en onderbenen. Het helpt bij het versterken van deze spieren en bevordert de natuurlijke stabiliteit van je voetgewrichten”, zegt Ehrenhard. Op die manier kan het wandelen op blote voeten voorkomen dat je snel blessures krijgt. Bovendien verbetert het je algemene voetfunctie.

2. Verbeterde balans en proprioceptie (wát?)

Wanneer je op blote voeten loopt, voel je de grond beter en krijg je meer bedding en sensaties van de grond onder je voeten. “Dit bevordert je proprioceptie, dat is het vermogen van je lichaam om de positie, beweging en inspanning van je ledematen waar te nemen”, legt de podotherapeut uit. “Door de verbeterde proprioceptie kan je balans en coördinatie worden verbeterd.”

3. Natuurlijke voetafwikkeling

Stugge zolen, hoge hakken en versleten schoenen kunnen je natuurlijke voetafwikkeling verstoren. Daarom kun je volgens Ehrenhard beter op blote voeten lopen. “Dat geeft je voeten de vrijheid om op een meer natuurlijke manier af te wikkelen.”

4. Stimulatie van voetzolen

Aangezien je blote voeten aan verschillende oppervlakken, texturen en temperaturen worden blootgesteld, kan dit de bloedcirculatie en zenuwstimulatie in je voeten verbeteren. “Dat kan je algehele gezondheid én gevoeligheid van je voeten ten goede kan komen”, benadrukt ze. Toch geldt dat niet voor iedereen. Mensen met een verminderd gevoel in de voeten (polyneuropathie) of een slechte doorbloeding (vaatlijden) wordt sterk afgeraden om op blote voeten te lopen om wondjes aan de voeten te voorkomen.

5. Stressvermindering

Tot slot kan op blote voeten lopen een gevoel van vrijheid en verbinding met de natuur geven. “Het kan een ontspannend en stressverlagend effect hebben, vergelijkbaar met andere vormen van aarden.”

Let wel op veiligheid en hygiëne

Zoals je kunt lezen biedt het lopen op blote voeten veel voordelen, maar het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Het is belangrijk om rekening te houden met de veiligheid en hygiëne. Lopen zonder schoenen kan je voeten kwetsbaar maken voor snijwonden, blaren en infecties. “Zorg ervoor dat je je bewust bent van je omgeving en mogelijke gevaren, zoals scherpe voorwerpen of hete oppervlakken. Daarnaast kunnen bepaalde situaties of omgevingen het dragen van schoeisel vereisen. Draag daarom schoenen op openbare plaatsen, op meeste werkplekken en bij specifieke activiteiten.” Bij het gebruik van gereedschap of bij andere activiteiten waarbij je gewond kunt raken, dus.

Luister naar jezelf

Kortom: wandelen op blote voeten heeft voordelen, maar het is niet voor iedereen geschikt. Er zijn potentiële risico’s verbonden aan blootsvoets lopen, vooral zonder de juiste voorbereiding en voorzorgsmaatregelen. Daarom is het essentieel om je gezonde verstand te gebruiken en naar jezelf te luisteren. “Je kunt zelf wel beslissen hoeveel tijd je op blote voeten wil doorbrengen. Begin met korte periodes en bouw dit geleidelijk op als je voeten sterker en beter aangepast zijn aan het lopen zonder schoenen.”

Bron: Healthline, Podotherapie Reggestreek