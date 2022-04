Een gynaecoloog en dermatoloog leggen het uit.

Geen onderbroek dragen

Laten we beginnen bij de gezondheid van je geslachtsorganen. Is een onderbroek dragen daar bevorderlijk voor, of juist niet? Volgens gynaecoloog Firas Cha’ban maakt het totaal geen verschil voor je vagina of je er nou voor kiest om wel of geen onderbroek te dragen. “De vagina is een afgesloten systeem, in die zin dat de schaamlippen normaliter tegen elkaar liggen. Ze staan enkel open in specifieke omstandigheden: wanneer je ze met je handen opentrekt of als ze onder druk komen te staan, bijvoorbeeld als je in het water springt”, zo vertelt ze aan de Belgische site Het laatste nieuws.

Vaginaal microbioom

Volgens de gynaecoloog is je vagina prima in staat om zichzelf ‘gezond’ te houden. “Het vaginaal microbioom bestaat uit verschillende bacteriën die alles beneden in balans houden: ze houden de bacteriën die daar niet thuishoren buiten, zoals huid- en darmbacteriën en zorgen ervoor dat de vagina voldoende bevochtigd is.”

Geen onderbroek dragen haalt beschermlaagje weg

En hoe zit het met de huid rondom je vagina en vulva, maakt het daarvoor nog uit of je wel of geen onderbroek draagt? Dermatoloog Thomas Maselis heeft een geruststellend antwoord: volgens hem is er helemaal niks mis met het dragen van een onderbroek. Sterker nog: het zorgt voor een handig ‘beschermlaagje’. “Ondergoed wordt idealiter gemaakt van een stof die tegen de kookwas kan, want die ‘bruine en gele streepjes’ die je achterlaat verdwijnen natuurlijk niet zomaar — daar zijn hoge temperaturen voor nodig. Meteen ook de reden waarom ondergoed nuttig is: het is een eerste beschermlaag, je zou je kledingstukken anders heel wat vaker moeten wassen.”

Oppassen met bepaalde stoffen

Toch kan het volgens hem geen kwaad om wel voorzichtig te zijn met het materiaal dat je draagt. “Ik raad onder meer synthetisch ondergoed af, zoals onderbroeken van nylon (polyamide). Die synthetische stof absorbeert geen zweet waardoor je alleen maar harder zal transpireren. Dat zorgt op zijn beurt voor irritatie.”

Dus: beter wel of geen onderbroek dragen?

Kortom: je kunt met een gerust hart elke dag een onderbroek blijven dragen, want met commando gaan verbeter je de gezondheid van je vagina eigenlijk niet. Geen onderbroek dragen kan bovendien een bepaald beschermlaagje tussen je vagina, vulva en kleding weghalen. Deze gewoontes komt de gezondheid van je vagina wél ten goede.

Durf jij een nauwsluitend jurkje niet aan te trekken, bijvoorbeeld vanwege je buikje of cellulitus? Dan kan corrigerend ondergoed een uitkomst zijn. Modevlogger Liselotte geeft je er tips over:

Bron: Het laatste nieuws