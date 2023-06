Is migraine erfelijk? Dit zegt de wetenschap

Als je naar de dokter bent geweest voor migraine, is de kans groot dat ze je hebben gevraagd of iemand in jouw familie ook met migraine te maken heeft gehad. Is het toeval of is er een link tussen genen en migraine?

Wat is migraine?

Even terug naar het begin. Wat is migraine eigenlijk? Het is een intense hoofdpijn diep in je hoofd. De pijn kan dagenlang aanhouden, waardoor het je vaak beperkt in je dagelijks leven. Veel mensen kunnen alleen in bed in een donkere slaapkamer liggen. De pijn kenmerkt zich door een kloppende pijn. Soms worden mensen er zelfs misselijk van en moeten braken.

Migraine is niet ‘gewoon’ hoofdpijn, het is veel meer dan dat.

Risicofactoren migraine

Uit onderzoek blijkt dat onze genen wel degelijk enige invloed kunnen hebben op het al dan niet ervaren van deze aandoening. Toch heeft het hebben van migraine wel met verschillende factoren te maken. De pijn wordt over het algemeen veroorzaakt door een combinatie van omgevings-, medische en genetische factoren. Zo hebben vrouwen ook vaker last van migraine dan mannen.

Genenkwestie

Dat neemt niet weg dat migraine vaak in families voorkomt. Dus als ten minste één van je biologische ouders migraine heeft (gehad), is er een kans van 50% tot 75% dat jij hier ook last van zult krijgen. Maar... er is niet één gen dat bepaalt of iemand migraine krijgt. Wel zijn er genen die het ontstaan van migraine bevorderen. Deze specifieke genen vergroten daarmee de kans op een verandering in hersenactiviteit wat zich kan uiten in verschillende neurologische aandoeningen, zoals migraine.

Is migraine wel of niet erfelijk?

Dus ja, migraine kan erfelijk zijn. Maar het zit iets ingewikkelder in elkaar dan je denkt. Zo is er meer dan één gemuteerd gen nodig om daadwerkelijk vatbaarder te zijn voor migraine. Dat zit zo: een gen slaat informatie uit je DNA op. Wanneer zo’n gen verandert of gemuteerd raakt, vindt er een soort ‘miscommunicatie’ plaats en kan je vatbaarder worden voor bepaalde gezondheidsproblemen. Maar dit is vooral als er in je genen meerdere miscommunicaties plaatsvinden, die elkaar versterken. Snap je het nog?

Stress

Hoe dan ook: het is belangrijk om te weten dat onze genetica slechts één factor is bij de ontwikkeling van migraine. Andere factoren, zoals omgevingstriggers en levensstijlfactoren ook een rol spelen. Zo blijkt stress een enorme trigger te zijn, net zoals te veel of te weinig slaap, licht, hormonen, cafeïne en alcohol, dehydratatie.

Bron: Cleveland Health